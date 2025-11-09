Etarn Harga Hari Ini

Harga langsung Etarn (ETAN) hari ini ialah $ 0.01421, dengan 3.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ETAN kepada USD penukaran adalah $ 0.01421 setiap ETAN.

Etarn kini berada pada kedudukan #1589 mengikut permodalan pasaran pada $ 826.20K, dengan bekalan edaran sebanyak 58.14M ETAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ETAN didagangkan antara $ 0.01343 (rendah) dan $ 0.01434 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.09926169822293524, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.06178386169721456.

Dalam prestasi jangka pendek, ETAN dipindahkan +0.85% dalam sejam terakhir dan +15.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 149.87K.

Etarn (ETAN) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1589 Modal Pasaran $ 826.20K$ 826.20K $ 826.20K Kelantangan (24J) $ 149.87K$ 149.87K $ 149.87K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.21M$ 14.21M $ 14.21M Bekalan Peredaran 58.14M 58.14M 58.14M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 5.81% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Etarn ialah $ 826.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 149.87K. Bekalan edaran ETAN ialah 58.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.21M.