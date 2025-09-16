Apakah itu Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Tokenomik Ethereum Classic (ETC)

Memahami tokenomik Ethereum Classic (ETC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ETC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Ethereum Classic Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ethereum Classic, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ethereum Classic Berapakah nilai Ethereum Classic (ETC) hari ini? Harga langsung ETC dalam USD ialah 20.41 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ETC ke USD? $ 20.41 . Lihat Harga semasa ETC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Ethereum Classic? Had pasaran untuk ETC ialah $ 3.13B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ETC? Bekalan edaran ETC ialah 153.53M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ETC? ETC mencapai harga ATH sebanyak 176.15769168 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ETC? ETC melihat harga ATL sebanyak 0.45244601368904114 USD . Berapakah jumlah dagangan ETC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ETCialah $ 7.42M USD . Adakah ETC akan naik lebih tinggi tahun ini? ETC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ETCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

