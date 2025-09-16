Lagi Mengenai ETC

Maklumat Harga ETC

Kertas putih ETC

Laman Web Rasmi ETC

Tokenomik ETC

Ramalan Harga ETC

Sejarah ETC

ETC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ETC-ke-Fiat

ETC Spot

ETC Niaga Hadapan Coin-M

ETC Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Ethereum Classic Logo

Ethereum ClassicHargae(ETC)

1 ETC ke USD Harga Langsung:

$20.41
$20.41$20.41
+0.54%1D
USD
Ethereum Classic (ETC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:45:31 (UTC+8)

Ethereum Classic (ETC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 20.1
$ 20.1$ 20.1
24J Rendah
$ 20.59
$ 20.59$ 20.59
24J Tinggi

$ 20.1
$ 20.1$ 20.1

$ 20.59
$ 20.59$ 20.59

$ 176.15769168
$ 176.15769168$ 176.15769168

$ 0.45244601368904114
$ 0.45244601368904114$ 0.45244601368904114

+0.04%

+0.54%

-2.49%

-2.49%

Ethereum Classic (ETC) harga masa nyata ialah $ 20.41. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETC didagangkan antara $ 20.1 rendah dan $ 20.59 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETC sepanjang masa ialah $ 176.15769168, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.45244601368904114.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETC telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.54% dalam 24 jam dan -2.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethereum Classic (ETC) Maklumat Pasaran

No.38

$ 3.13B
$ 3.13B$ 3.13B

$ 7.42M
$ 7.42M$ 7.42M

$ 4.30B
$ 4.30B$ 4.30B

153.53M
153.53M 153.53M

210,700,000
210,700,000 210,700,000

210,700,000
210,700,000 210,700,000

72.86%

0.07%

2015-11-01 00:00:00

$ 0.7523
$ 0.7523$ 0.7523

ETC

Had Pasaran semasa Ethereum Classic ialah $ 3.13B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.42M. Bekalan edaran ETC ialah 153.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 210700000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.30B.

Ethereum Classic (ETC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ethereum Classic hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.1096+0.54%
30 Hari$ -2.14-9.50%
60 Hari$ -2.75-11.88%
90 Hari$ +4.13+25.36%
Perubahan Harga Ethereum Classic Hari Ini

Hari ini, ETC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.1096 (+0.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEthereum Classic

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -2.14 (-9.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ethereum Classic

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ETC mengalami perubahan sebanyak $ -2.75 (-11.88%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ethereum Classic

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +4.13 (+25.36%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ethereum Classic (ETC)?

Semak Ethereum Classichalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Ethereum Classic tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ethereum Classic pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ETC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ethereum Classic di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ethereum Classic anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ethereum Classic Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ethereum Classic (ETC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ethereum Classic (ETC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ethereum Classic.

Semak Ethereum Classic ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ethereum Classic (ETC)

Memahami tokenomik Ethereum Classic (ETC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ETC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ethereum Classic (ETC)

Mencari cara membeli Ethereum Classic? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ethereum Classic di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ETC kepada Mata Wang Tempatan

1 Ethereum Classic(ETC) ke VND
537,089.15
1 Ethereum Classic(ETC) ke AUD
A$30.4109
1 Ethereum Classic(ETC) ke GBP
14.8993
1 Ethereum Classic(ETC) ke EUR
17.1444
1 Ethereum Classic(ETC) ke USD
$20.41
1 Ethereum Classic(ETC) ke MYR
RM85.722
1 Ethereum Classic(ETC) ke TRY
842.7289
1 Ethereum Classic(ETC) ke JPY
¥3,000.27
1 Ethereum Classic(ETC) ke ARS
ARS$29,926.5707
1 Ethereum Classic(ETC) ke RUB
1,689.948
1 Ethereum Classic(ETC) ke INR
1,797.3046
1 Ethereum Classic(ETC) ke IDR
Rp334,590.1104
1 Ethereum Classic(ETC) ke KRW
28,190.4961
1 Ethereum Classic(ETC) ke PHP
1,161.7372
1 Ethereum Classic(ETC) ke EGP
￡E.982.3333
1 Ethereum Classic(ETC) ke BRL
R$108.173
1 Ethereum Classic(ETC) ke CAD
C$27.9617
1 Ethereum Classic(ETC) ke BDT
2,485.938
1 Ethereum Classic(ETC) ke NGN
30,508.0516
1 Ethereum Classic(ETC) ke COP
$79,726.5625
1 Ethereum Classic(ETC) ke ZAR
R.354.1135
1 Ethereum Classic(ETC) ke UAH
840.2797
1 Ethereum Classic(ETC) ke VES
Bs3,265.6
1 Ethereum Classic(ETC) ke CLP
$19,369.09
1 Ethereum Classic(ETC) ke PKR
Rs5,793.1744
1 Ethereum Classic(ETC) ke KZT
11,044.2592
1 Ethereum Classic(ETC) ke THB
฿647.2011
1 Ethereum Classic(ETC) ke TWD
NT$615.7697
1 Ethereum Classic(ETC) ke AED
د.إ74.9047
1 Ethereum Classic(ETC) ke CHF
Fr16.1239
1 Ethereum Classic(ETC) ke HKD
HK$158.7898
1 Ethereum Classic(ETC) ke AMD
֏7,804.784
1 Ethereum Classic(ETC) ke MAD
.د.م183.0777
1 Ethereum Classic(ETC) ke MXN
$374.1153
1 Ethereum Classic(ETC) ke SAR
ريال76.5375
1 Ethereum Classic(ETC) ke PLN
73.476
1 Ethereum Classic(ETC) ke RON
лв87.3548
1 Ethereum Classic(ETC) ke SEK
kr188.7925
1 Ethereum Classic(ETC) ke BGN
лв33.6765
1 Ethereum Classic(ETC) ke HUF
Ft6,740.4025
1 Ethereum Classic(ETC) ke CZK
420.6501
1 Ethereum Classic(ETC) ke KWD
د.ك6.22505
1 Ethereum Classic(ETC) ke ILS
68.1694
1 Ethereum Classic(ETC) ke AOA
Kz18,605.1437
1 Ethereum Classic(ETC) ke BHD
.د.ب7.67416
1 Ethereum Classic(ETC) ke BMD
$20.41
1 Ethereum Classic(ETC) ke DKK
kr128.9912
1 Ethereum Classic(ETC) ke HNL
L535.3543
1 Ethereum Classic(ETC) ke MUR
923.5525
1 Ethereum Classic(ETC) ke NAD
$354.5217
1 Ethereum Classic(ETC) ke NOK
kr200.018
1 Ethereum Classic(ETC) ke NZD
$34.0847
1 Ethereum Classic(ETC) ke PAB
B/.20.41
1 Ethereum Classic(ETC) ke PGK
K85.3138
1 Ethereum Classic(ETC) ke QAR
ر.ق74.2924
1 Ethereum Classic(ETC) ke RSD
дин.2,026.3048

Ethereum Classic Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ethereum Classic, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ethereum Classic Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ethereum Classic

Berapakah nilai Ethereum Classic (ETC) hari ini?
Harga langsung ETC dalam USD ialah 20.41 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ETC ke USD?
Harga semasa ETC ke USD ialah $ 20.41. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ethereum Classic?
Had pasaran untuk ETC ialah $ 3.13B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ETC?
Bekalan edaran ETC ialah 153.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ETC?
ETC mencapai harga ATH sebanyak 176.15769168 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ETC?
ETC melihat harga ATL sebanyak 0.45244601368904114 USD.
Berapakah jumlah dagangan ETC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ETCialah $ 7.42M USD.
Adakah ETC akan naik lebih tinggi tahun ini?
ETC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ETCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:45:31 (UTC+8)

Ethereum Classic (ETC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ETC-ke-USD

Jumlah

ETC
ETC
USD
USD

1 ETC = 20.41 USD

Berdagang ETC

ETCUSDT
$20.41
$20.41$20.41
+0.59%
ETCBTC
$0.0001768
$0.0001768$0.0001768
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan