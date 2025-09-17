Lagi Mengenai ETH

$4,504.21
+0.79%1D
Ethereum (ETH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:23:00 (UTC+8)

Ethereum (ETH) Maklumat Harga (USD)

$ 4,425.01
$ 4,538.15
$ 4,425.01
$ 4,538.15
$ 4,953.732913768563
$ 0.4208970069885254
+1.12%

+0.79%

+5.07%

+5.07%

Ethereum (ETH) harga masa nyata ialah $ 4,502.02. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETH didagangkan antara $ 4,425.01 rendah dan $ 4,538.15 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETH sepanjang masa ialah $ 4,953.732913768563, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.4208970069885254.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETH telah berubah sebanyak +1.12% sejak sejam yang lalu, +0.79% dalam 24 jam dan +5.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethereum (ETH) Maklumat Pasaran

No.2

$ 543.41B
$ 958.64M
$ 543.41B
120.70M
--
120,704,430.29279977
13.65%

2014-07-24 00:00:00

$ 0.35
ETH

Had Pasaran semasa Ethereum ialah $ 543.41B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 958.64M. Bekalan edaran ETH ialah 120.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 120704430.29279977. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 543.41B.

Ethereum (ETH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ethereum hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +35.3044+0.79%
30 Hari$ -21.75-0.49%
60 Hari$ +950.43+26.76%
90 Hari$ +2,009.61+80.62%
Perubahan Harga Ethereum Hari Ini

Hari ini, ETH mencatatkan perubahan sebanyak $ +35.3044 (+0.79%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEthereum

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -21.75 (-0.49%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ethereum

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ETH mengalami perubahan sebanyak $ +950.43 (+26.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ethereum

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +2,009.61 (+80.62%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ethereum (ETH)?

Semak Ethereumhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ethereum (ETH)

Ethereum is a decentralized platform that runs smart contracts: applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime, censorship, fraud or third party interference.

Ethereum tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ethereum pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ETH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ethereum di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ethereum anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ethereum Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ethereum (ETH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ethereum (ETH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ethereum.

Semak Ethereum ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ethereum (ETH)

Memahami tokenomik Ethereum (ETH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ETH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ethereum (ETH)

Mencari cara membeli Ethereum? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ethereum di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ETH kepada Mata Wang Tempatan

1 Ethereum(ETH) ke VND
118,470,656.3
1 Ethereum(ETH) ke AUD
A$6,708.0098
1 Ethereum(ETH) ke GBP
3,286.4746
1 Ethereum(ETH) ke EUR
3,781.6968
1 Ethereum(ETH) ke USD
$4,502.02
1 Ethereum(ETH) ke MYR
RM18,908.484
1 Ethereum(ETH) ke TRY
185,798.3654
1 Ethereum(ETH) ke JPY
¥657,294.92
1 Ethereum(ETH) ke ARS
ARS$6,591,497.5224
1 Ethereum(ETH) ke RUB
374,568.064
1 Ethereum(ETH) ke INR
396,087.7196
1 Ethereum(ETH) ke IDR
Rp73,803,594.7488
1 Ethereum(ETH) ke KRW
6,209,681.2062
1 Ethereum(ETH) ke PHP
255,894.8168
1 Ethereum(ETH) ke EGP
￡E.216,502.1418
1 Ethereum(ETH) ke BRL
R$23,815.6858
1 Ethereum(ETH) ke CAD
C$6,167.7674
1 Ethereum(ETH) ke BDT
548,346.036
1 Ethereum(ETH) ke NGN
6,729,439.4152
1 Ethereum(ETH) ke COP
$17,517,584.921
1 Ethereum(ETH) ke ZAR
R.78,020.0066
1 Ethereum(ETH) ke UAH
185,348.1634
1 Ethereum(ETH) ke VES
Bs720,323.2
1 Ethereum(ETH) ke CLP
$4,272,416.98
1 Ethereum(ETH) ke PKR
Rs1,277,853.3568
1 Ethereum(ETH) ke KZT
2,436,133.0624
1 Ethereum(ETH) ke THB
฿142,623.9936
1 Ethereum(ETH) ke TWD
NT$135,510.802
1 Ethereum(ETH) ke AED
د.إ16,522.4134
1 Ethereum(ETH) ke CHF
Fr3,511.5756
1 Ethereum(ETH) ke HKD
HK$35,025.7156
1 Ethereum(ETH) ke AMD
֏1,721,572.448
1 Ethereum(ETH) ke MAD
.د.م40,383.1194
1 Ethereum(ETH) ke MXN
$82,341.9458
1 Ethereum(ETH) ke SAR
ريال16,882.575
1 Ethereum(ETH) ke PLN
16,117.2316
1 Ethereum(ETH) ke RON
лв19,178.6052
1 Ethereum(ETH) ke SEK
kr41,553.6446
1 Ethereum(ETH) ke BGN
лв7,428.333
1 Ethereum(ETH) ke HUF
Ft1,477,517.9438
1 Ethereum(ETH) ke CZK
92,246.3898
1 Ethereum(ETH) ke KWD
د.ك1,368.61408
1 Ethereum(ETH) ke ILS
14,991.7266
1 Ethereum(ETH) ke AOA
Kz4,103,906.3714
1 Ethereum(ETH) ke BHD
.د.ب1,697.26154
1 Ethereum(ETH) ke BMD
$4,502.02
1 Ethereum(ETH) ke DKK
kr28,317.7058
1 Ethereum(ETH) ke HNL
L118,087.9846
1 Ethereum(ETH) ke MUR
203,716.405
1 Ethereum(ETH) ke NAD
$78,200.0874
1 Ethereum(ETH) ke NOK
kr43,939.7152
1 Ethereum(ETH) ke NZD
$7,518.3734
1 Ethereum(ETH) ke PAB
B/.4,502.02
1 Ethereum(ETH) ke PGK
K18,818.4436
1 Ethereum(ETH) ke QAR
ر.ق16,387.3528
1 Ethereum(ETH) ke RSD
дин.444,574.475

Ethereum Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ethereum, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ethereum Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ethereum

Berapakah nilai Ethereum (ETH) hari ini?
Harga langsung ETH dalam USD ialah 4,502.02 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ETH ke USD?
Harga semasa ETH ke USD ialah $ 4,502.02. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ethereum?
Had pasaran untuk ETH ialah $ 543.41B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ETH?
Bekalan edaran ETH ialah 120.70M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ETH?
ETH mencapai harga ATH sebanyak 4,953.732913768563 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ETH?
ETH melihat harga ATL sebanyak 0.4208970069885254 USD.
Berapakah jumlah dagangan ETH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ETHialah $ 958.64M USD.
Adakah ETH akan naik lebih tinggi tahun ini?
ETH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ETHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Ethereum (ETH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

