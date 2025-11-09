Etherex Harga Hari Ini

Harga langsung Etherex (ETHEREX) hari ini ialah $ 0.1041, dengan 2.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ETHEREX kepada USD penukaran adalah $ 0.1041 setiap ETHEREX.

Etherex kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ETHEREX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ETHEREX didagangkan antara $ 0.0983 (rendah) dan $ 0.1079 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ETHEREX dipindahkan +3.47% dalam sejam terakhir dan -27.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.13K.

Etherex (ETHEREX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.13K$ 56.13K $ 56.13K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.44M$ 36.44M $ 36.44M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 350,000,000 350,000,000 350,000,000 Rantaian Blok Awam LINEA

Had Pasaran semasa Etherex ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.13K. Bekalan edaran ETHEREX ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 350000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.44M.