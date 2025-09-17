Apakah itu Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Ether.Fi Foundation Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ether.Fi Foundation (ETHFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ether.Fi Foundation (ETHFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ether.Fi Foundation.

Tokenomik Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Memahami tokenomik Ether.Fi Foundation (ETHFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ETHFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ether.Fi Foundation (ETHFI)

ETHFI kepada Mata Wang Tempatan

Ether.Fi Foundation Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ether.Fi Foundation, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ether.Fi Foundation Berapakah nilai Ether.Fi Foundation (ETHFI) hari ini? Harga langsung ETHFI dalam USD ialah 1.5339 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ETHFI ke USD? $ 1.5339 . Lihat Harga semasa ETHFI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Ether.Fi Foundation? Had pasaran untuk ETHFI ialah $ 717.60M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ETHFI? Bekalan edaran ETHFI ialah 467.83M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ETHFI? ETHFI mencapai harga ATH sebanyak 8.571552781361902 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ETHFI? ETHFI melihat harga ATL sebanyak 0.405753344673152 USD . Berapakah jumlah dagangan ETHFI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ETHFIialah $ 4.52M USD . Adakah ETHFI akan naik lebih tinggi tahun ini? ETHFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ETHFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

