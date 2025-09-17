Lagi Mengenai ETHFI

Ether.Fi Foundation Logo

Ether.Fi FoundationHargae(ETHFI)

$1.5339
+0.59%1D
Ether.Fi Foundation (ETHFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:23:14 (UTC+8)

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.3993
24J Rendah
$ 1.5368
24J Tinggi

$ 1.3993
$ 1.5368
$ 8.571552781361902
$ 0.405753344673152
+2.05%

+0.59%

+24.28%

+24.28%

Ether.Fi Foundation (ETHFI) harga masa nyata ialah $ 1.5339. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETHFI didagangkan antara $ 1.3993 rendah dan $ 1.5368 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETHFI sepanjang masa ialah $ 8.571552781361902, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.405753344673152.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETHFI telah berubah sebanyak +2.05% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan +24.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Maklumat Pasaran

No.107

$ 717.60M
$ 717.60M$ 717.60M

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

$ 1.53B
$ 1.53B$ 1.53B

467.83M
467.83M 467.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

46.78%

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa Ether.Fi Foundation ialah $ 717.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.52M. Bekalan edaran ETHFI ialah 467.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.53B.

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ether.Fi Foundation hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.008997+0.59%
30 Hari$ +0.3078+25.10%
60 Hari$ +0.2609+20.49%
90 Hari$ +0.5697+59.08%
Perubahan Harga Ether.Fi Foundation Hari Ini

Hari ini, ETHFI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.008997 (+0.59%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEther.Fi Foundation

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.3078 (+25.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ether.Fi Foundation

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ETHFI mengalami perubahan sebanyak $ +0.2609 (+20.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ether.Fi Foundation

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.5697 (+59.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ether.Fi Foundation (ETHFI)?

Semak Ether.Fi Foundationhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Ether.Fi Foundation tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ether.Fi Foundation pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ETHFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ether.Fi Foundation di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ether.Fi Foundation anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ether.Fi Foundation Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ether.Fi Foundation (ETHFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ether.Fi Foundation (ETHFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ether.Fi Foundation.

Semak Ether.Fi Foundation ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Memahami tokenomik Ether.Fi Foundation (ETHFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ETHFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Mencari cara membeli Ether.Fi Foundation? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ether.Fi Foundation di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ETHFI kepada Mata Wang Tempatan

Ether.Fi Foundation Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ether.Fi Foundation, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ether.Fi Foundation Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ether.Fi Foundation

Berapakah nilai Ether.Fi Foundation (ETHFI) hari ini?
Harga langsung ETHFI dalam USD ialah 1.5339 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ETHFI ke USD?
Harga semasa ETHFI ke USD ialah $ 1.5339. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ether.Fi Foundation?
Had pasaran untuk ETHFI ialah $ 717.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ETHFI?
Bekalan edaran ETHFI ialah 467.83M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ETHFI?
ETHFI mencapai harga ATH sebanyak 8.571552781361902 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ETHFI?
ETHFI melihat harga ATL sebanyak 0.405753344673152 USD.
Berapakah jumlah dagangan ETHFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ETHFIialah $ 4.52M USD.
Adakah ETHFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
ETHFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ETHFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:23:14 (UTC+8)

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

