Tokenomik Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Tokenomik Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Lihat cerapan utama tentang Ether.Fi Foundation (ETHFI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Maklumat

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Laman Web Rasmi:
https://www.ether.fi/
Kertas putih:
https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ether.Fi Foundation (ETHFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 842.09M
$ 842.09M$ 842.09M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 512.53M
$ 512.53M$ 512.53M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.64B
$ 1.64B$ 1.64B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 8.72
$ 8.72$ 8.72
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.405753344673152
$ 0.405753344673152$ 0.405753344673152
Harga Semasa:
$ 1.643
$ 1.643$ 1.643

Tokenomik Ether.Fi Foundation (ETHFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ether.Fi Foundation (ETHFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ETHFI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ETHFI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ETHFI, terokai ETHFI harga langsung token!

Cara Membeli ETHFI

Berminat untuk menambah Ether.Fi Foundation (ETHFI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ETHFI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ETHFI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ETHFI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ETHFI? Halaman ramalan harga ETHFI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.