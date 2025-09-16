Lagi Mengenai ETHW

ETHWHargae(ETHW)

1 ETHW ke USD Harga Langsung:

$1.568
$1.568$1.568
ETHW (ETHW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:45:38 (UTC+8)

ETHW (ETHW) Maklumat Harga (USD)

$ 1.555
$ 1.555$ 1.555
$ 1.597
$ 1.597$ 1.597
$ 1.555
$ 1.555$ 1.555

$ 1.597
$ 1.597$ 1.597

$ 141.36226499471468
$ 141.36226499471468$ 141.36226499471468

$ 0.9976494131002414
$ 0.9976494131002414$ 0.9976494131002414

ETHW (ETHW) harga masa nyata ialah $ 1.566. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETHW didagangkan antara $ 1.555 rendah dan $ 1.597 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETHW sepanjang masa ialah $ 141.36226499471468, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.9976494131002414.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETHW telah berubah sebanyak -0.83% sejak sejam yang lalu, -0.12% dalam 24 jam dan -1.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ETHW (ETHW) Maklumat Pasaran

$ 168.84M
$ 168.84M$ 168.84M

$ 254.06K
$ 254.06K$ 254.06K

$ 168.84M
$ 168.84M$ 168.84M

107.82M
107.82M 107.82M

107,818,999.04993
107,818,999.04993 107,818,999.04993

ETHW

Had Pasaran semasa ETHW ialah $ 168.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 254.06K. Bekalan edaran ETHW ialah 107.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 107818999.04993. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 168.84M.

ETHW (ETHW) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ETHW hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

Hari ini$ -0.00188-0.12%
30 Hari$ -0.101-6.06%
60 Hari$ -0.286-15.45%
90 Hari$ +0.209+15.40%
Perubahan Harga ETHW Hari Ini

Hari ini, ETHW mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00188 (-0.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariETHW

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.101 (-6.06%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ETHW

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ETHW mengalami perubahan sebanyak $ -0.286 (-15.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ETHW

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.209 (+15.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ETHW (ETHW)?

Semak ETHWhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ETHW (ETHW)

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

ETHW tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.

ETHW Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ETHW (ETHW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ETHW (ETHW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ETHW.

Tokenomik ETHW (ETHW)

Cara membeli ETHW (ETHW)

1 ETHW(ETHW) ke VND
41,209.29
1 ETHW(ETHW) ke AUD
A$2.33334
1 ETHW(ETHW) ke GBP
1.14318
1 ETHW(ETHW) ke EUR
1.31544
1 ETHW(ETHW) ke USD
$1.566
1 ETHW(ETHW) ke MYR
RM6.5772
1 ETHW(ETHW) ke TRY
64.66014
1 ETHW(ETHW) ke JPY
¥230.202
1 ETHW(ETHW) ke ARS
ARS$2,296.17882
1 ETHW(ETHW) ke RUB
129.6648
1 ETHW(ETHW) ke INR
137.90196
1 ETHW(ETHW) ke IDR
Rp25,672.12704
1 ETHW(ETHW) ke KRW
2,162.97486
1 ETHW(ETHW) ke PHP
89.13672
1 ETHW(ETHW) ke EGP
￡E.75.37158
1 ETHW(ETHW) ke BRL
R$8.2998
1 ETHW(ETHW) ke CAD
C$2.14542
1 ETHW(ETHW) ke BDT
190.7388
1 ETHW(ETHW) ke NGN
2,340.79416
1 ETHW(ETHW) ke COP
$6,117.1875
1 ETHW(ETHW) ke ZAR
R.27.1701
1 ETHW(ETHW) ke UAH
64.47222
1 ETHW(ETHW) ke VES
Bs250.56
1 ETHW(ETHW) ke CLP
$1,486.134
1 ETHW(ETHW) ke PKR
Rs444.49344
1 ETHW(ETHW) ke KZT
847.39392
1 ETHW(ETHW) ke THB
฿49.65786
1 ETHW(ETHW) ke TWD
NT$47.24622
1 ETHW(ETHW) ke AED
د.إ5.74722
1 ETHW(ETHW) ke CHF
Fr1.23714
1 ETHW(ETHW) ke HKD
HK$12.18348
1 ETHW(ETHW) ke AMD
֏598.8384
1 ETHW(ETHW) ke MAD
.د.م14.04702
1 ETHW(ETHW) ke MXN
$28.70478
1 ETHW(ETHW) ke SAR
ريال5.8725
1 ETHW(ETHW) ke PLN
5.6376
1 ETHW(ETHW) ke RON
лв6.70248
1 ETHW(ETHW) ke SEK
kr14.4855
1 ETHW(ETHW) ke BGN
лв2.5839
1 ETHW(ETHW) ke HUF
Ft517.1715
1 ETHW(ETHW) ke CZK
32.27526
1 ETHW(ETHW) ke KWD
د.ك0.47763
1 ETHW(ETHW) ke ILS
5.23044
1 ETHW(ETHW) ke AOA
Kz1,427.51862
1 ETHW(ETHW) ke BHD
.د.ب0.588816
1 ETHW(ETHW) ke BMD
$1.566
1 ETHW(ETHW) ke DKK
kr9.89712
1 ETHW(ETHW) ke HNL
L41.07618
1 ETHW(ETHW) ke MUR
70.8615
1 ETHW(ETHW) ke NAD
$27.20142
1 ETHW(ETHW) ke NOK
kr15.3468
1 ETHW(ETHW) ke NZD
$2.61522
1 ETHW(ETHW) ke PAB
B/.1.566
1 ETHW(ETHW) ke PGK
K6.54588
1 ETHW(ETHW) ke QAR
ر.ق5.70024
1 ETHW(ETHW) ke RSD
дин.155.47248

Berapakah nilai ETHW (ETHW) hari ini?
Harga langsung ETHW dalam USD ialah 1.566 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ETHW ke USD?
Harga semasa ETHW ke USD ialah $ 1.566. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ETHW?
Had pasaran untuk ETHW ialah $ 168.84M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ETHW?
Bekalan edaran ETHW ialah 107.82M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ETHW?
ETHW mencapai harga ATH sebanyak 141.36226499471468 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ETHW?
ETHW melihat harga ATL sebanyak 0.9976494131002414 USD.
Berapakah jumlah dagangan ETHW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ETHWialah $ 254.06K USD.
Adakah ETHW akan naik lebih tinggi tahun ini?
ETHW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ETHWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:45:38 (UTC+8)

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

