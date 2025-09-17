Apakah itu Electroneum (ETN)

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

Electroneum Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Electroneum (ETN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Electroneum (ETN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Electroneum.

Semak Electroneum ramalan harga sekarang!

Tokenomik Electroneum (ETN)

Memahami tokenomik Electroneum (ETN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ETN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Electroneum Berapakah nilai Electroneum (ETN) hari ini? Harga langsung ETN dalam USD ialah 0.002902 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ETN ke USD? $ 0.002902 . Lihat Harga semasa ETN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Electroneum? Had pasaran untuk ETN ialah $ 52.18M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ETN? Bekalan edaran ETN ialah 17.98B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ETN? ETN mencapai harga ATH sebanyak 0.23623399436473846 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ETN? ETN melihat harga ATL sebanyak 0.001296283350169341 USD . Berapakah jumlah dagangan ETN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ETNialah $ 79.75K USD . Adakah ETN akan naik lebih tinggi tahun ini? ETN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ETNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

