Euler Finance Logo

Euler FinanceHargae(EUL)

1 EUL ke USD Harga Langsung:

$9.495
$9.495$9.495
+1.38%1D
USD
Euler Finance (EUL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:44:25 (UTC+8)

Euler Finance (EUL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 9.227
$ 9.227$ 9.227
24J Rendah
$ 9.562
$ 9.562$ 9.562
24J Tinggi

$ 9.227
$ 9.227$ 9.227

$ 9.562
$ 9.562$ 9.562

$ 15.891142207582437
$ 15.891142207582437$ 15.891142207582437

$ 1.4404454386373047
$ 1.4404454386373047$ 1.4404454386373047

-0.50%

+1.38%

+3.82%

+3.82%

Euler Finance (EUL) harga masa nyata ialah $ 9.497. Sepanjang 24 jam yang lalu, EUL didagangkan antara $ 9.227 rendah dan $ 9.562 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EUL sepanjang masa ialah $ 15.891142207582437, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.4404454386373047.

Dari segi prestasi jangka pendek, EUL telah berubah sebanyak -0.50% sejak sejam yang lalu, +1.38% dalam 24 jam dan +3.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Euler Finance (EUL) Maklumat Pasaran

No.245

$ 188.72M
$ 188.72M$ 188.72M

$ 75.54K
$ 75.54K$ 75.54K

$ 258.16M
$ 258.16M$ 258.16M

19.87M
19.87M 19.87M

27,182,818.28459045
27,182,818.28459045 27,182,818.28459045

27,182,818.28459045
27,182,818.28459045 27,182,818.28459045

73.10%

ETH

Had Pasaran semasa Euler Finance ialah $ 188.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 75.54K. Bekalan edaran EUL ialah 19.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 27182818.28459045. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 258.16M.

Euler Finance (EUL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Euler Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.12925+1.38%
30 Hari$ -1.552-14.05%
60 Hari$ -4.196-30.65%
90 Hari$ +1.448+17.98%
Perubahan Harga Euler Finance Hari Ini

Hari ini, EUL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.12925 (+1.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEuler Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.552 (-14.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Euler Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EUL mengalami perubahan sebanyak $ -4.196 (-30.65%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Euler Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.448 (+17.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Euler Finance (EUL)?

Semak Euler Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Euler Finance (EUL)

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Euler Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Euler Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EUL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Euler Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Euler Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Euler Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Euler Finance (EUL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Euler Finance (EUL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Euler Finance.

Semak Euler Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Euler Finance (EUL)

Memahami tokenomik Euler Finance (EUL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EUL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Euler Finance (EUL)

Mencari cara membeli Euler Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Euler Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EUL kepada Mata Wang Tempatan

1 Euler Finance(EUL) ke VND
249,913.555
1 Euler Finance(EUL) ke AUD
A$14.15053
1 Euler Finance(EUL) ke GBP
6.93281
1 Euler Finance(EUL) ke EUR
7.97748
1 Euler Finance(EUL) ke USD
$9.497
1 Euler Finance(EUL) ke MYR
RM39.8874
1 Euler Finance(EUL) ke TRY
392.03616
1 Euler Finance(EUL) ke JPY
¥1,386.562
1 Euler Finance(EUL) ke ARS
ARS$13,884.42406
1 Euler Finance(EUL) ke RUB
789.96046
1 Euler Finance(EUL) ke INR
835.92594
1 Euler Finance(EUL) ke IDR
Rp155,688.49968
1 Euler Finance(EUL) ke KRW
13,117.35137
1 Euler Finance(EUL) ke PHP
539.99942
1 Euler Finance(EUL) ke EGP
￡E.456.52079
1 Euler Finance(EUL) ke BRL
R$50.3341
1 Euler Finance(EUL) ke CAD
C$13.01089
1 Euler Finance(EUL) ke BDT
1,156.7346
1 Euler Finance(EUL) ke NGN
14,195.73572
1 Euler Finance(EUL) ke COP
$36,953.30185
1 Euler Finance(EUL) ke ZAR
R.165.05786
1 Euler Finance(EUL) ke UAH
390.99149
1 Euler Finance(EUL) ke VES
Bs1,519.52
1 Euler Finance(EUL) ke CLP
$9,012.653
1 Euler Finance(EUL) ke PKR
Rs2,695.62848
1 Euler Finance(EUL) ke KZT
5,139.01664
1 Euler Finance(EUL) ke THB
฿301.33981
1 Euler Finance(EUL) ke TWD
NT$286.14461
1 Euler Finance(EUL) ke AED
د.إ34.85399
1 Euler Finance(EUL) ke CHF
Fr7.40766
1 Euler Finance(EUL) ke HKD
HK$73.88666
1 Euler Finance(EUL) ke AMD
֏3,631.6528
1 Euler Finance(EUL) ke MAD
.د.م85.18809
1 Euler Finance(EUL) ke MXN
$173.98504
1 Euler Finance(EUL) ke SAR
ريال35.61375
1 Euler Finance(EUL) ke PLN
34.09423
1 Euler Finance(EUL) ke RON
лв40.55219
1 Euler Finance(EUL) ke SEK
kr87.75228
1 Euler Finance(EUL) ke BGN
лв15.67005
1 Euler Finance(EUL) ke HUF
Ft3,127.07719
1 Euler Finance(EUL) ke CZK
195.06838
1 Euler Finance(EUL) ke KWD
د.ك2.896585
1 Euler Finance(EUL) ke ILS
31.62501
1 Euler Finance(EUL) ke AOA
Kz8,657.18029
1 Euler Finance(EUL) ke BHD
.د.ب3.580369
1 Euler Finance(EUL) ke BMD
$9.497
1 Euler Finance(EUL) ke DKK
kr59.8311
1 Euler Finance(EUL) ke HNL
L249.10631
1 Euler Finance(EUL) ke MUR
429.73925
1 Euler Finance(EUL) ke NAD
$164.96289
1 Euler Finance(EUL) ke NOK
kr92.88066
1 Euler Finance(EUL) ke NZD
$15.85999
1 Euler Finance(EUL) ke PAB
B/.9.497
1 Euler Finance(EUL) ke PGK
K39.69746
1 Euler Finance(EUL) ke QAR
ر.ق34.56908
1 Euler Finance(EUL) ke RSD
дин.940.10803

Euler Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Euler Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Euler Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Euler Finance

Berapakah nilai Euler Finance (EUL) hari ini?
Harga langsung EUL dalam USD ialah 9.497 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EUL ke USD?
Harga semasa EUL ke USD ialah $ 9.497. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Euler Finance?
Had pasaran untuk EUL ialah $ 188.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EUL?
Bekalan edaran EUL ialah 19.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EUL?
EUL mencapai harga ATH sebanyak 15.891142207582437 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EUL?
EUL melihat harga ATL sebanyak 1.4404454386373047 USD.
Berapakah jumlah dagangan EUL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EULialah $ 75.54K USD.
Adakah EUL akan naik lebih tinggi tahun ini?
EUL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EULramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:44:25 (UTC+8)

Euler Finance (EUL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

