Tokenomik Euler Finance (EUL)

Lihat cerapan utama tentang Euler Finance (EUL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Euler Finance (EUL) Maklumat

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Laman Web Rasmi:
https://www.euler.finance/
Kertas putih:
https://docs.euler.finance/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b

Euler Finance (EUL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Euler Finance (EUL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 192.61M
Jumlah Bekalan:
$ 27.18M
Bekalan Edaran:
$ 19.87M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 263.54M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 16.985
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.4404454386373047
Harga Semasa:
$ 9.695
Tokenomik Euler Finance (EUL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Euler Finance (EUL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EUL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EUL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EUL, terokai EUL harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.