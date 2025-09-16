Lagi Mengenai EUR

EURHargae(EUR)

1 EUR ke USD Harga Langsung:

$1.1792
$1.1792$1.1792
+0.26%1D
USD
EUR (EUR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:45:45 (UTC+8)

EUR (EUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.1741
$ 1.1741$ 1.1741
24J Rendah
$ 1.1818
$ 1.1818$ 1.1818
24J Tinggi

$ 1.1741
$ 1.1741$ 1.1741

$ 1.1818
$ 1.1818$ 1.1818

--
----

--
----

-0.06%

+0.26%

+0.59%

+0.59%

EUR (EUR) harga masa nyata ialah $ 1.1798. Sepanjang 24 jam yang lalu, EUR didagangkan antara $ 1.1741 rendah dan $ 1.1818 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EUR sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, EUR telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +0.26% dalam 24 jam dan +0.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EUR (EUR) Maklumat Pasaran

--
----

$ 626.18K
$ 626.18K$ 626.18K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

NONE

Had Pasaran semasa EUR ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 626.18K. Bekalan edaran EUR ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

EUR (EUR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk EUR hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003058+0.26%
30 Hari$ +0.0112+0.95%
60 Hari$ +0.0153+1.31%
90 Hari$ +0.0284+2.46%
Perubahan Harga EUR Hari Ini

Hari ini, EUR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.003058 (+0.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEUR

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0112 (+0.95%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari EUR

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EUR mengalami perubahan sebanyak $ +0.0153 (+1.31%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari EUR

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0284 (+2.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga EUR (EUR)?

Semak EURhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu EUR (EUR)

EUR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EUR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EUR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang EUR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian EUR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

EUR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EUR (EUR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EUR (EUR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EUR.

Semak EUR ramalan harga sekarang!

Tokenomik EUR (EUR)

Memahami tokenomik EUR (EUR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EUR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli EUR (EUR)

Mencari cara membeli EUR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah EUR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EUR kepada Mata Wang Tempatan

1 EUR(EUR) ke VND
31,046.437
1 EUR(EUR) ke AUD
A$1.757902
1 EUR(EUR) ke GBP
0.861254
1 EUR(EUR) ke EUR
0.991032
1 EUR(EUR) ke USD
$1.1798
1 EUR(EUR) ke MYR
RM4.95516
1 EUR(EUR) ke TRY
48.713942
1 EUR(EUR) ke JPY
¥173.4306
1 EUR(EUR) ke ARS
ARS$1,729.905346
1 EUR(EUR) ke RUB
97.68744
1 EUR(EUR) ke INR
103.893188
1 EUR(EUR) ke IDR
Rp19,340.980512
1 EUR(EUR) ke KRW
1,629.551558
1 EUR(EUR) ke PHP
67.154216
1 EUR(EUR) ke EGP
￡E.56.783774
1 EUR(EUR) ke BRL
R$6.25294
1 EUR(EUR) ke CAD
C$1.616326
1 EUR(EUR) ke BDT
143.69964
1 EUR(EUR) ke NGN
1,763.517848
1 EUR(EUR) ke COP
$4,608.59375
1 EUR(EUR) ke ZAR
R.20.46953
1 EUR(EUR) ke UAH
48.572366
1 EUR(EUR) ke VES
Bs188.768
1 EUR(EUR) ke CLP
$1,119.6302
1 EUR(EUR) ke PKR
Rs334.874432
1 EUR(EUR) ke KZT
638.413376
1 EUR(EUR) ke THB
฿37.411458
1 EUR(EUR) ke TWD
NT$35.594566
1 EUR(EUR) ke AED
د.إ4.329866
1 EUR(EUR) ke CHF
Fr0.932042
1 EUR(EUR) ke HKD
HK$9.178844
1 EUR(EUR) ke AMD
֏451.15552
1 EUR(EUR) ke MAD
.د.م10.582806
1 EUR(EUR) ke MXN
$21.625734
1 EUR(EUR) ke SAR
ريال4.42425
1 EUR(EUR) ke PLN
4.24728
1 EUR(EUR) ke RON
лв5.049544
1 EUR(EUR) ke SEK
kr10.91315
1 EUR(EUR) ke BGN
лв1.94667
1 EUR(EUR) ke HUF
Ft389.62895
1 EUR(EUR) ke CZK
24.315678
1 EUR(EUR) ke KWD
د.ك0.359839
1 EUR(EUR) ke ILS
3.940532
1 EUR(EUR) ke AOA
Kz1,075.470286
1 EUR(EUR) ke BHD
.د.ب0.4436048
1 EUR(EUR) ke BMD
$1.1798
1 EUR(EUR) ke DKK
kr7.456336
1 EUR(EUR) ke HNL
L30.946154
1 EUR(EUR) ke MUR
53.38595
1 EUR(EUR) ke NAD
$20.493126
1 EUR(EUR) ke NOK
kr11.56204
1 EUR(EUR) ke NZD
$1.970266
1 EUR(EUR) ke PAB
B/.1.1798
1 EUR(EUR) ke PGK
K4.931564
1 EUR(EUR) ke QAR
ر.ق4.294472
1 EUR(EUR) ke RSD
дин.117.130544

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EUR

Berapakah nilai EUR (EUR) hari ini?
Harga langsung EUR dalam USD ialah 1.1798 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EUR ke USD?
Harga semasa EUR ke USD ialah $ 1.1798. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EUR?
Had pasaran untuk EUR ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EUR?
Bekalan edaran EUR ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EUR?
EUR mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EUR?
EUR melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan EUR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EURialah $ 626.18K USD.
Adakah EUR akan naik lebih tinggi tahun ini?
EUR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EURramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:45:45 (UTC+8)

EUR (EUR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator EUR-ke-USD

Jumlah

EUR
EUR
USD
USD

1 EUR = 1.1798 USD

Berdagang EUR

EURUSDT
$1.1792
$1.1792$1.1792
+0.25%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan