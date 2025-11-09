StablR Euro Harga Hari Ini

Harga langsung StablR Euro (EURR) hari ini ialah $ 1.147, dengan 0.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EURR kepada USD penukaran adalah $ 1.147 setiap EURR.

StablR Euro kini berada pada kedudukan #980 mengikut permodalan pasaran pada $ 13.63M, dengan bekalan edaran sebanyak 11.88M EURR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EURR didagangkan antara $ 1.136 (rendah) dan $ 1.171 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.4634306829935808, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.0191650915551662.

Dalam prestasi jangka pendek, EURR dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +1.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 5.55K.

StablR Euro (EURR) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.980 Modal Pasaran $ 13.63M$ 13.63M $ 13.63M Kelantangan (24J) $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.63M$ 13.63M $ 13.63M Bekalan Peredaran 11.88M 11.88M 11.88M Jumlah Bekalan 11,883,541.95 11,883,541.95 11,883,541.95 Rantaian Blok Awam ETH

