Harga StablR Euro langsung hari ini ialah 1.147 USD.EURR modal pasaran ialah 13,630,422.61665 USD. Jejaki masa nyata EURR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

StablR Euro Logo

StablR EuroHargae(EURR)

1 EURR ke USD Harga Langsung:

$1.147
-0.69%1D
USD
StablR Euro (EURR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:42:14 (UTC+8)

StablR Euro Harga Hari Ini

Harga langsung StablR Euro (EURR) hari ini ialah $ 1.147, dengan 0.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EURR kepada USD penukaran adalah $ 1.147 setiap EURR.

StablR Euro kini berada pada kedudukan #980 mengikut permodalan pasaran pada $ 13.63M, dengan bekalan edaran sebanyak 11.88M EURR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EURR didagangkan antara $ 1.136 (rendah) dan $ 1.171 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.4634306829935808, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.0191650915551662.

Dalam prestasi jangka pendek, EURR dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +1.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 5.55K.

StablR Euro (EURR) Maklumat Pasaran

No.980

$ 13.63M
$ 5.55K
$ 13.63M
11.88M
11,883,541.95
ETH

Had Pasaran semasa StablR Euro ialah $ 13.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.55K. Bekalan edaran EURR ialah 11.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 11883541.95. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.63M.

StablR Euro Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.136
24J Rendah
$ 1.171
24J Tinggi

$ 1.136
$ 1.171
$ 1.4634306829935808
$ 1.0191650915551662
0.00%

-0.69%

+1.86%

+1.86%

StablR Euro (EURR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk StablR Euro hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00797-0.69%
30 Hari$ -0.01-0.87%
60 Hari$ -0.013-1.13%
90 Hari$ -0.009-0.78%
Perubahan Harga StablR Euro Hari Ini

Hari ini, EURR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00797 (-0.69%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStablR Euro

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01 (-0.87%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari StablR Euro

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EURR mengalami perubahan sebanyak $ -0.013 (-1.13%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari StablR Euro

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.009 (-0.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga StablR Euro (EURR)?

Semak StablR Eurohalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk StablR Euro

Cerapan dipacu AI yang menganalisis StablR Euro pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga StablR Euro?

StablR Euro (EURR) prices are influenced by: EUR/USD exchange rate fluctuations, European Central Bank monetary policy, eurozone economic indicators, demand for euro-pegged stablecoins, regulatory changes in EU crypto markets, collateral backing transparency, and overall crypto market sentiment.

Mengapa orang ingin tahu harga StablR Euro hari ini?

People want to know StablR Euro (EURR) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. As a stablecoin pegged to the Euro, EURR price monitoring helps assess its stability and peg maintenance.

Ramalan Harga untuk StablR Euro

StablR Euro (EURR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EURR pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
StablR Euro (EURR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga StablR Euro berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga StablR Euro yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk EURR ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik StablR Euro Ramalan Harga.

Perihal StablR Euro

EURR is a stablecoin that is pegged to the Euro, providing users with the ability to transact in a cryptocurrency that maintains a stable value relative to the Euro. It is designed to bridge the gap between traditional finance and the digital asset world, offering a digital representation of the Euro on the blockchain. As a stablecoin, EURR's primary use cases include serving as a medium of exchange, a unit of account, and a store of value within the crypto ecosystem. It also provides a way for users to hedge against the volatility of other cryptocurrencies, and enables seamless transactions between crypto and traditional financial systems.

Bagaimana untuk membeli & Melabur StablR Euro dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan StablR Euro? Membeli EURR adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli StablR Euro. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan StablR Euro (EURR) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 11.88M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan StablR Euro akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli StablR Euro (EURR)

Apa yang boleh anda lakukan dengan StablR Euro

Memiliki StablR Euro membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli StablR Euro (EURR) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang StablR Euro, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web StablR Euro Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StablR Euro

Berapakah nilai 1 StablR Euro pada tahun 2030?
Jika StablR Euro berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga StablR Euro berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:42:14 (UTC+8)

StablR Euro (EURR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang StablR Euro

EURR USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek EURR dengan leveraj. Terokai EURR dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

