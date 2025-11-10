Tokenomik StablR Euro (EURR)

Lihat cerapan utama tentang StablR Euro (EURR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:00:22 (UTC+8)
USD

StablR Euro (EURR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk StablR Euro (EURR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 13.63M
Jumlah Bekalan:
$ 11.88M
Bekalan Edaran:
$ 11.88M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 13.63M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.015
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.0191650915551662
Harga Semasa:
$ 1.147
StablR Euro (EURR) Maklumat

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

Laman Web Rasmi:
https://www.stablr.com
Kertas putih:
https://www.stablr.com/wp-content/uploads/2024/07/StablR_Whitepaper_v3.1.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x50753cfaf86c094925bf976f218d043f8791e408

Tokenomik StablR Euro (EURR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik StablR Euro (EURR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EURR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EURR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EURR, terokai EURR harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

