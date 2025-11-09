BursaDEX+
Harga EVAA Protocol langsung hari ini ialah 1.92 USD.EVAA modal pasaran ialah 12,706,506.24 USD.

EVAA Protocol (EVAA)

$1.92
-8.30%1D
EVAA Protocol (EVAA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:56:58 (UTC+8)

EVAA Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung EVAA Protocol (EVAA) hari ini ialah $ 1.92, dengan 8.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EVAA kepada USD penukaran adalah $ 1.92 setiap EVAA.

EVAA Protocol kini berada pada kedudukan #969 mengikut permodalan pasaran pada $ 12.71M, dengan bekalan edaran sebanyak 6.62M EVAA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EVAA didagangkan antara $ 1.849 (rendah) dan $ 2.191 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 13.61297177645488, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.4583095338977914.

Dalam prestasi jangka pendek, EVAA dipindahkan -0.47% dalam sejam terakhir dan -69.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.35M.

EVAA Protocol (EVAA) Maklumat Pasaran

No.969

$ 12.71M
$ 1.35M
$ 96.00M
6.62M
50,000,000
50,000,000
13.23%

BSC

Had Pasaran semasa EVAA Protocol ialah $ 12.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.35M. Bekalan edaran EVAA ialah 6.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.00M.

EVAA Protocol Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.849
24J Rendah
$ 2.191
24J Tinggi

$ 1.849
$ 2.191
$ 13.61297177645488
$ 1.4583095338977914
-0.47%

-8.30%

-69.43%

-69.43%

EVAA Protocol (EVAA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk EVAA Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.17378-8.30%
30 Hari$ -1.531-44.37%
60 Hari$ -0.08-4.00%
90 Hari$ -0.08-4.00%
Perubahan Harga EVAA Protocol Hari Ini

Hari ini, EVAA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.17378 (-8.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEVAA Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.531 (-44.37%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari EVAA Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EVAA mengalami perubahan sebanyak $ -0.08 (-4.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari EVAA Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.08 (-4.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga EVAA Protocol (EVAA)?

Semak EVAA Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk EVAA Protocol

Cerapan dipacu AI yang menganalisis EVAA Protocol pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga EVAA Protocol?

Several key factors influence EVAA Protocol (EVAA) token prices:

Supply & Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price through basic market dynamics.

Protocol Performance: TVL growth, lending/borrowing volumes, and platform utility drive fundamental value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, DeFi sector performance, and investor confidence affect EVAA pricing.

Competition: Performance relative to other lending protocols and DeFi innovations influences market positioning.

Tokenomics: Reward distributions, governance participation, and token burn mechanisms impact supply-demand balance.

Mengapa orang ingin tahu harga EVAA Protocol hari ini?

People want to know EVAA Protocol price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing entry/exit points, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Ramalan Harga untuk EVAA Protocol

EVAA Protocol (EVAA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EVAA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
EVAA Protocol (EVAA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga EVAA Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga EVAA Protocol yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk EVAA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik EVAA Protocol Ramalan Harga.

Perihal EVAA Protocol

EVAA (EVA) is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within the EVA ecosystem. As an integral part of this decentralized platform, EVAA aims to provide a secure and efficient medium of exchange for users, enabling them to participate in various activities and services offered within the ecosystem. The asset operates on a blockchain, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. It is typically used for transactions within the EVA platform, including but not limited to, purchasing goods and services, participating in community voting, and earning rewards. The issuance of EVAA is predetermined and transparent, adhering to a set schedule that is publicly available.

Bagaimana untuk membeli & Melabur EVAA Protocol dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan EVAA Protocol? Membeli EVAA adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli EVAA Protocol. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan EVAA Protocol (EVAA) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 6.62M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan EVAA Protocol akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli EVAA Protocol (EVAA)

Apa yang boleh anda lakukan dengan EVAA Protocol

Memiliki EVAA Protocol membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli EVAA Protocol (EVAA) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EVAA Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web EVAA Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EVAA Protocol

Berapakah nilai 1 EVAA Protocol pada tahun 2030?
Jika EVAA Protocol berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga EVAA Protocol berpotensi dan jangkaan ROI.
