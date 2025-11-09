EVAA Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung EVAA Protocol (EVAA) hari ini ialah $ 1.92, dengan 8.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EVAA kepada USD penukaran adalah $ 1.92 setiap EVAA.

EVAA Protocol kini berada pada kedudukan #969 mengikut permodalan pasaran pada $ 12.71M, dengan bekalan edaran sebanyak 6.62M EVAA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EVAA didagangkan antara $ 1.849 (rendah) dan $ 2.191 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 13.61297177645488, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.4583095338977914.

Dalam prestasi jangka pendek, EVAA dipindahkan -0.47% dalam sejam terakhir dan -69.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.35M.

EVAA Protocol (EVAA) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.969 Modal Pasaran $ 12.71M$ 12.71M $ 12.71M Kelantangan (24J) $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 96.00M$ 96.00M $ 96.00M Bekalan Peredaran 6.62M 6.62M 6.62M Bekalan Maks 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Jumlah Bekalan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kadar Peredaran 13.23% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa EVAA Protocol ialah $ 12.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.35M. Bekalan edaran EVAA ialah 6.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.00M.