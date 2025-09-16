Lagi Mengenai EVDC

EVDC Network Logo

EVDC NetworkHargae(EVDC)

1 EVDC ke USD Harga Langsung:

$0.00003067
$0.00003067$0.00003067
+1.45%1D
USD
EVDC Network (EVDC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:46:05 (UTC+8)

EVDC Network (EVDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002995
$ 0.00002995$ 0.00002995
24J Rendah
$ 0.00003071
$ 0.00003071$ 0.00003071
24J Tinggi

$ 0.00002995
$ 0.00002995$ 0.00002995

$ 0.00003071
$ 0.00003071$ 0.00003071

$ 0.000167921927544341
$ 0.000167921927544341$ 0.000167921927544341

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

+1.45%

+3.33%

+3.33%

EVDC Network (EVDC) harga masa nyata ialah $ 0.00003067. Sepanjang 24 jam yang lalu, EVDC didagangkan antara $ 0.00002995 rendah dan $ 0.00003071 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EVDC sepanjang masa ialah $ 0.000167921927544341, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EVDC telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, +1.45% dalam 24 jam dan +3.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EVDC Network (EVDC) Maklumat Pasaran

No.3849

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 106.15K
$ 106.15K$ 106.15K

$ 6.13M
$ 6.13M$ 6.13M

0.00
0.00 0.00

200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa EVDC Network ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 106.15K. Bekalan edaran EVDC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.13M.

EVDC Network (EVDC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk EVDC Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000004384+1.45%
30 Hari$ +0.00000187+6.49%
60 Hari$ -0.00001346-30.51%
90 Hari$ +0.0000091+42.18%
Perubahan Harga EVDC Network Hari Ini

Hari ini, EVDC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000004384 (+1.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEVDC Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00000187 (+6.49%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari EVDC Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EVDC mengalami perubahan sebanyak $ -0.00001346 (-30.51%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari EVDC Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000091 (+42.18%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga EVDC Network (EVDC)?

Semak EVDC Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu EVDC Network (EVDC)

The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.

EVDC Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EVDC Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EVDC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang EVDC Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian EVDC Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

EVDC Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EVDC Network (EVDC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EVDC Network (EVDC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EVDC Network.

Semak EVDC Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik EVDC Network (EVDC)

Memahami tokenomik EVDC Network (EVDC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EVDC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli EVDC Network (EVDC)

Mencari cara membeli EVDC Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah EVDC Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EVDC kepada Mata Wang Tempatan

1 EVDC Network(EVDC) ke VND
0.80708105
1 EVDC Network(EVDC) ke AUD
A$0.0000456983
1 EVDC Network(EVDC) ke GBP
0.0000223891
1 EVDC Network(EVDC) ke EUR
0.0000257628
1 EVDC Network(EVDC) ke USD
$0.00003067
1 EVDC Network(EVDC) ke MYR
RM0.000128814
1 EVDC Network(EVDC) ke TRY
0.0012663643
1 EVDC Network(EVDC) ke JPY
¥0.00450849
1 EVDC Network(EVDC) ke ARS
ARS$0.0449705009
1 EVDC Network(EVDC) ke RUB
0.002539476
1 EVDC Network(EVDC) ke INR
0.0027008002
1 EVDC Network(EVDC) ke IDR
Rp0.5027868048
1 EVDC Network(EVDC) ke KRW
0.0423617107
1 EVDC Network(EVDC) ke PHP
0.0017457364
1 EVDC Network(EVDC) ke EGP
￡E.0.0014761471
1 EVDC Network(EVDC) ke BRL
R$0.000162551
1 EVDC Network(EVDC) ke CAD
C$0.0000420179
1 EVDC Network(EVDC) ke BDT
0.003735606
1 EVDC Network(EVDC) ke NGN
0.0458442892
1 EVDC Network(EVDC) ke COP
$0.1198046875
1 EVDC Network(EVDC) ke ZAR
R.0.0005321245
1 EVDC Network(EVDC) ke UAH
0.0012626839
1 EVDC Network(EVDC) ke VES
Bs0.0049072
1 EVDC Network(EVDC) ke CLP
$0.02910583
1 EVDC Network(EVDC) ke PKR
Rs0.0087053728
1 EVDC Network(EVDC) ke KZT
0.0165961504
1 EVDC Network(EVDC) ke THB
฿0.0009725457
1 EVDC Network(EVDC) ke TWD
NT$0.0009253139
1 EVDC Network(EVDC) ke AED
د.إ0.0001125589
1 EVDC Network(EVDC) ke CHF
Fr0.0000242293
1 EVDC Network(EVDC) ke HKD
HK$0.0002386126
1 EVDC Network(EVDC) ke AMD
֏0.011728208
1 EVDC Network(EVDC) ke MAD
.د.م0.0002751099
1 EVDC Network(EVDC) ke MXN
$0.0005621811
1 EVDC Network(EVDC) ke SAR
ريال0.0001150125
1 EVDC Network(EVDC) ke PLN
0.000110412
1 EVDC Network(EVDC) ke RON
лв0.0001312676
1 EVDC Network(EVDC) ke SEK
kr0.0002836975
1 EVDC Network(EVDC) ke BGN
лв0.0000506055
1 EVDC Network(EVDC) ke HUF
Ft0.0101287675
1 EVDC Network(EVDC) ke CZK
0.0006321087
1 EVDC Network(EVDC) ke KWD
د.ك0.00000935435
1 EVDC Network(EVDC) ke ILS
0.0001024378
1 EVDC Network(EVDC) ke AOA
Kz0.0279578519
1 EVDC Network(EVDC) ke BHD
.د.ب0.00001153192
1 EVDC Network(EVDC) ke BMD
$0.00003067
1 EVDC Network(EVDC) ke DKK
kr0.0001938344
1 EVDC Network(EVDC) ke HNL
L0.0008044741
1 EVDC Network(EVDC) ke MUR
0.0013878175
1 EVDC Network(EVDC) ke NAD
$0.0005327379
1 EVDC Network(EVDC) ke NOK
kr0.000300566
1 EVDC Network(EVDC) ke NZD
$0.0000512189
1 EVDC Network(EVDC) ke PAB
B/.0.00003067
1 EVDC Network(EVDC) ke PGK
K0.0001282006
1 EVDC Network(EVDC) ke QAR
ر.ق0.0001116388
1 EVDC Network(EVDC) ke RSD
дин.0.0030449176

EVDC Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EVDC Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web EVDC Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EVDC Network

Berapakah nilai EVDC Network (EVDC) hari ini?
Harga langsung EVDC dalam USD ialah 0.00003067 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EVDC ke USD?
Harga semasa EVDC ke USD ialah $ 0.00003067. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EVDC Network?
Had pasaran untuk EVDC ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EVDC?
Bekalan edaran EVDC ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EVDC?
EVDC mencapai harga ATH sebanyak 0.000167921927544341 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EVDC?
EVDC melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan EVDC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EVDCialah $ 106.15K USD.
Adakah EVDC akan naik lebih tinggi tahun ini?
EVDC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EVDCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
EVDC Network (EVDC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator EVDC-ke-USD

Jumlah

EVDC
EVDC
USD
USD

1 EVDC = 0.00003067 USD

Berdagang EVDC

EVDCUSDT
$0.00003067
$0.00003067$0.00003067
+1.48%

