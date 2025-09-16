Apakah itu EVDC Network (EVDC)

The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.

EVDC Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EVDC Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak EVDC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang EVDC Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian EVDC Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

EVDC Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EVDC Network (EVDC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EVDC Network (EVDC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EVDC Network.

Semak EVDC Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik EVDC Network (EVDC)

Memahami tokenomik EVDC Network (EVDC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EVDC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli EVDC Network (EVDC)

Mencari cara membeli EVDC Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah EVDC Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EVDC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

EVDC Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EVDC Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EVDC Network Berapakah nilai EVDC Network (EVDC) hari ini? Harga langsung EVDC dalam USD ialah 0.00003067 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EVDC ke USD? $ 0.00003067 . Lihat Harga semasa EVDC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran EVDC Network? Had pasaran untuk EVDC ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EVDC? Bekalan edaran EVDC ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EVDC? EVDC mencapai harga ATH sebanyak 0.000167921927544341 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EVDC? EVDC melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan EVDC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EVDCialah $ 106.15K USD . Adakah EVDC akan naik lebih tinggi tahun ini? EVDC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EVDCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

EVDC Network (EVDC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)