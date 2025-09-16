Apakah itu Everscale (EVER)

Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains.

Everscale tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Everscale pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak EVER ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Everscale di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Everscale anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Everscale Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Everscale (EVER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Everscale (EVER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Everscale.

Semak Everscale ramalan harga sekarang!

Tokenomik Everscale (EVER)

Memahami tokenomik Everscale (EVER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EVER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Everscale (EVER)

Mencari cara membeli Everscale? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Everscale di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EVER kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Everscale Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Everscale, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Everscale Berapakah nilai Everscale (EVER) hari ini? Harga langsung EVER dalam USD ialah 0.01874 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EVER ke USD? $ 0.01874 . Lihat Harga semasa EVER ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Everscale? Had pasaran untuk EVER ialah $ 37.21M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EVER? Bekalan edaran EVER ialah 1.99B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EVER? EVER mencapai harga ATH sebanyak 1.69952867 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EVER? EVER melihat harga ATL sebanyak 0.006523753672230483 USD . Berapakah jumlah dagangan EVER? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EVERialah $ 34.51K USD . Adakah EVER akan naik lebih tinggi tahun ini? EVER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EVERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Everscale (EVER) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)