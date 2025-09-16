Lagi Mengenai EVR

EVR Logo

EVRHargae(EVR)

1 EVR ke USD Harga Langsung:

$0.247
$0.247$0.247
+12.22%1D
USD
EVR (EVR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:44:34 (UTC+8)

EVR (EVR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.219
$ 0.219$ 0.219
24J Rendah
$ 0.29201
$ 0.29201$ 0.29201
24J Tinggi

$ 0.219
$ 0.219$ 0.219

$ 0.29201
$ 0.29201$ 0.29201

$ 0.6500941143257551
$ 0.6500941143257551$ 0.6500941143257551

$ 0.0344550846845965
$ 0.0344550846845965$ 0.0344550846845965

0.00%

+12.22%

+30.02%

+30.02%

EVR (EVR) harga masa nyata ialah $ 0.247. Sepanjang 24 jam yang lalu, EVR didagangkan antara $ 0.219 rendah dan $ 0.29201 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EVR sepanjang masa ialah $ 0.6500941143257551, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0344550846845965.

Dari segi prestasi jangka pendek, EVR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +12.22% dalam 24 jam dan +30.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EVR (EVR) Maklumat Pasaran

No.5020

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 28.43K
$ 28.43K$ 28.43K

$ 17.85M
$ 17.85M$ 17.85M

0.00
0.00 0.00

72,253,440
72,253,440 72,253,440

72,253,440
72,253,440 72,253,440

0.00%

XAHAU

Had Pasaran semasa EVR ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 28.43K. Bekalan edaran EVR ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 72253440. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.85M.

EVR (EVR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk EVR hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0268966+12.22%
30 Hari$ +0.0455+22.58%
60 Hari$ -0.01493-5.70%
90 Hari$ +0.04826+24.28%
Perubahan Harga EVR Hari Ini

Hari ini, EVR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0268966 (+12.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEVR

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0455 (+22.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari EVR

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EVR mengalami perubahan sebanyak $ -0.01493 (-5.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari EVR

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.04826 (+24.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga EVR (EVR)?

Semak EVRhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu EVR (EVR)

A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps.

EVR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EVR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EVR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang EVR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian EVR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

EVR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EVR (EVR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EVR (EVR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EVR.

Semak EVR ramalan harga sekarang!

Tokenomik EVR (EVR)

Memahami tokenomik EVR (EVR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EVR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli EVR (EVR)

Mencari cara membeli EVR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah EVR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EVR kepada Mata Wang Tempatan

1 EVR(EVR) ke VND
6,499.805
1 EVR(EVR) ke AUD
A$0.36803
1 EVR(EVR) ke GBP
0.18031
1 EVR(EVR) ke EUR
0.20748
1 EVR(EVR) ke USD
$0.247
1 EVR(EVR) ke MYR
RM1.0374
1 EVR(EVR) ke TRY
10.19616
1 EVR(EVR) ke JPY
¥36.062
1 EVR(EVR) ke ARS
ARS$361.10906
1 EVR(EVR) ke RUB
20.54546
1 EVR(EVR) ke INR
21.74094
1 EVR(EVR) ke IDR
Rp4,049.17968
1 EVR(EVR) ke KRW
341.15887
1 EVR(EVR) ke PHP
14.04442
1 EVR(EVR) ke EGP
￡E.11.87329
1 EVR(EVR) ke BRL
R$1.3091
1 EVR(EVR) ke CAD
C$0.33839
1 EVR(EVR) ke BDT
30.0846
1 EVR(EVR) ke NGN
369.20572
1 EVR(EVR) ke COP
$961.08935
1 EVR(EVR) ke ZAR
R.4.29286
1 EVR(EVR) ke UAH
10.16899
1 EVR(EVR) ke VES
Bs39.52
1 EVR(EVR) ke CLP
$234.403
1 EVR(EVR) ke PKR
Rs70.10848
1 EVR(EVR) ke KZT
133.65664
1 EVR(EVR) ke THB
฿7.83731
1 EVR(EVR) ke TWD
NT$7.44211
1 EVR(EVR) ke AED
د.إ0.90649
1 EVR(EVR) ke CHF
Fr0.19266
1 EVR(EVR) ke HKD
HK$1.92166
1 EVR(EVR) ke AMD
֏94.4528
1 EVR(EVR) ke MAD
.د.م2.21559
1 EVR(EVR) ke MXN
$4.52504
1 EVR(EVR) ke SAR
ريال0.92625
1 EVR(EVR) ke PLN
0.88673
1 EVR(EVR) ke RON
лв1.05469
1 EVR(EVR) ke SEK
kr2.28228
1 EVR(EVR) ke BGN
лв0.40755
1 EVR(EVR) ke HUF
Ft81.32969
1 EVR(EVR) ke CZK
5.07338
1 EVR(EVR) ke KWD
د.ك0.075335
1 EVR(EVR) ke ILS
0.82251
1 EVR(EVR) ke AOA
Kz225.15779
1 EVR(EVR) ke BHD
.د.ب0.093119
1 EVR(EVR) ke BMD
$0.247
1 EVR(EVR) ke DKK
kr1.5561
1 EVR(EVR) ke HNL
L6.47881
1 EVR(EVR) ke MUR
11.17675
1 EVR(EVR) ke NAD
$4.29039
1 EVR(EVR) ke NOK
kr2.41566
1 EVR(EVR) ke NZD
$0.41249
1 EVR(EVR) ke PAB
B/.0.247
1 EVR(EVR) ke PGK
K1.03246
1 EVR(EVR) ke QAR
ر.ق0.89908
1 EVR(EVR) ke RSD
дин.24.45053

EVR Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EVR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web EVR Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EVR

Berapakah nilai EVR (EVR) hari ini?
Harga langsung EVR dalam USD ialah 0.247 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EVR ke USD?
Harga semasa EVR ke USD ialah $ 0.247. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EVR?
Had pasaran untuk EVR ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EVR?
Bekalan edaran EVR ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EVR?
EVR mencapai harga ATH sebanyak 0.6500941143257551 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EVR?
EVR melihat harga ATL sebanyak 0.0344550846845965 USD.
Berapakah jumlah dagangan EVR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EVRialah $ 28.43K USD.
Adakah EVR akan naik lebih tinggi tahun ini?
EVR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EVRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:44:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator EVR-ke-USD

Jumlah

EVR
EVR
USD
USD

1 EVR = 0.247 USD

Berdagang EVR

EVRUSDT
$0.247
$0.247$0.247
+12.22%

