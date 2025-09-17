Apakah itu Evrynet (EVRY)

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Evrynet Berapakah nilai Evrynet (EVRY) hari ini? Harga langsung EVRY dalam USD ialah 0.001942 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah had pasaran Evrynet? Had pasaran untuk EVRY ialah $ 78.44K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EVRY? Bekalan edaran EVRY ialah 40.39M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EVRY? EVRY mencapai harga ATH sebanyak 0.6237858675687351 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EVRY? EVRY melihat harga ATL sebanyak 0.001175738247995547 USD . Berapakah jumlah dagangan EVRY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EVRYialah $ 6.90 USD .

