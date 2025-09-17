Lagi Mengenai EVRY

EvrynetHargae(EVRY)

1 EVRY ke USD Harga Langsung:

$0.001942
0.00%1D
USD
Evrynet (EVRY) Carta Harga Langsung
Evrynet (EVRY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001896
24J Rendah
$ 0.001942
24J Tinggi

$ 0.001896
$ 0.001942
$ 0.6237858675687351
$ 0.001175738247995547
0.00%

0.00%

-20.45%

-20.45%

Evrynet (EVRY) harga masa nyata ialah $ 0.001942. Sepanjang 24 jam yang lalu, EVRY didagangkan antara $ 0.001896 rendah dan $ 0.001942 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EVRY sepanjang masa ialah $ 0.6237858675687351, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001175738247995547.

Dari segi prestasi jangka pendek, EVRY telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -20.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Evrynet (EVRY) Maklumat Pasaran

No.2852

$ 78.44K
$ 6.90
$ 1.94M
40.39M
1,000,000,000
1,000,000,000
4.03%

2021-10-20 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Evrynet ialah $ 78.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.90. Bekalan edaran EVRY ialah 40.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.94M.

Evrynet (EVRY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Evrynet hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.000183+10.40%
60 Hari$ +0.00066+51.48%
90 Hari$ +0.000692+55.36%
Perubahan Harga Evrynet Hari Ini

Hari ini, EVRY mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEvrynet

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000183 (+10.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Evrynet

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EVRY mengalami perubahan sebanyak $ +0.00066 (+51.48%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Evrynet

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000692 (+55.36%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Evrynet (EVRY)?

Semak Evrynethalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Evrynet (EVRY)

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Evrynet tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Evrynet pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EVRY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Evrynet di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Evrynet anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Evrynet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Evrynet (EVRY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Evrynet (EVRY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Evrynet.

Semak Evrynet ramalan harga sekarang!

Tokenomik Evrynet (EVRY)

Memahami tokenomik Evrynet (EVRY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EVRY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Evrynet (EVRY)

Mencari cara membeli Evrynet? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Evrynet di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EVRY kepada Mata Wang Tempatan

Evrynet Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Evrynet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Evrynet Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Evrynet

Berapakah nilai Evrynet (EVRY) hari ini?
Harga langsung EVRY dalam USD ialah 0.001942 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EVRY ke USD?
Harga semasa EVRY ke USD ialah $ 0.001942. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Evrynet?
Had pasaran untuk EVRY ialah $ 78.44K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EVRY?
Bekalan edaran EVRY ialah 40.39M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EVRY?
EVRY mencapai harga ATH sebanyak 0.6237858675687351 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EVRY?
EVRY melihat harga ATL sebanyak 0.001175738247995547 USD.
Berapakah jumlah dagangan EVRY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EVRYialah $ 6.90 USD.
Adakah EVRY akan naik lebih tinggi tahun ini?
EVRY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EVRYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:31:30 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

