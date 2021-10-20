Tokenomik Evrynet (EVRY)

Lihat cerapan utama tentang Evrynet (EVRY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Evrynet (EVRY) Maklumat

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Laman Web Rasmi:
https://evrynet.io
Kertas putih:
https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7

Evrynet (EVRY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Evrynet (EVRY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 78.64K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 40.39M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.95M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.9
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001175738247995547
Harga Semasa:
$ 0.001947
Tokenomik Evrynet (EVRY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Evrynet (EVRY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EVRY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EVRY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EVRY, terokai EVRY harga langsung token!

Cara Membeli EVRY

Berminat untuk menambah Evrynet (EVRY) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli EVRY, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Evrynet (EVRY) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga EVRY membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

EVRY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju EVRY? Halaman ramalan harga EVRY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.