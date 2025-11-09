EchoVerse Harga Hari Ini

Harga langsung EchoVerse (EVSE) hari ini ialah $ 0.0000003, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EVSE kepada USD penukaran adalah $ 0.0000003 setiap EVSE.

EchoVerse kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- EVSE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EVSE didagangkan antara $ 0.0000003 (rendah) dan $ 0.0000003 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, EVSE dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -57.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 23.59.

EchoVerse (EVSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 23.59$ 23.59 $ 23.59 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.00K$ 3.00K $ 3.00K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa EchoVerse ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 23.59. Bekalan edaran EVSE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.00K.