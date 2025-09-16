Lagi Mengenai EWT

Maklumat Harga EWT

Kertas putih EWT

Laman Web Rasmi EWT

Tokenomik EWT

Ramalan Harga EWT

Sejarah EWT

EWT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang EWT-ke-Fiat

EWT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Energy Web Logo

Energy WebHargae(EWT)

1 EWT ke USD Harga Langsung:

$1.136
$1.136$1.136
+0.70%1D
USD
Energy Web (EWT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:44:41 (UTC+8)

Energy Web (EWT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
24J Rendah
$ 1.186
$ 1.186$ 1.186
24J Tinggi

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.186
$ 1.186$ 1.186

$ 22.22484866
$ 22.22484866$ 22.22484866

$ 0.500832477028
$ 0.500832477028$ 0.500832477028

-0.09%

+0.70%

-4.46%

-4.46%

Energy Web (EWT) harga masa nyata ialah $ 1.136. Sepanjang 24 jam yang lalu, EWT didagangkan antara $ 1.12 rendah dan $ 1.186 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EWT sepanjang masa ialah $ 22.22484866, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.500832477028.

Dari segi prestasi jangka pendek, EWT telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +0.70% dalam 24 jam dan -4.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Energy Web (EWT) Maklumat Pasaran

No.716

$ 34.15M
$ 34.15M$ 34.15M

$ 41.16K
$ 41.16K$ 41.16K

$ 113.60M
$ 113.60M$ 113.60M

30.06M
30.06M 30.06M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

83,244,058.36461553
83,244,058.36461553 83,244,058.36461553

30.06%

EWT

Had Pasaran semasa Energy Web ialah $ 34.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 41.16K. Bekalan edaran EWT ialah 30.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 83244058.36461553. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.60M.

Energy Web (EWT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Energy Web hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0079+0.70%
30 Hari$ -0.316-21.77%
60 Hari$ -0.644-36.18%
90 Hari$ -0.164-12.62%
Perubahan Harga Energy Web Hari Ini

Hari ini, EWT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0079 (+0.70%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEnergy Web

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.316 (-21.77%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Energy Web

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EWT mengalami perubahan sebanyak $ -0.644 (-36.18%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Energy Web

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.164 (-12.62%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Energy Web (EWT)?

Semak Energy Webhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Energy Web (EWT)

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Energy Web tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Energy Web pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EWT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Energy Web di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Energy Web anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Energy Web Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Energy Web (EWT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Energy Web (EWT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Energy Web.

Semak Energy Web ramalan harga sekarang!

Tokenomik Energy Web (EWT)

Memahami tokenomik Energy Web (EWT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EWT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Energy Web (EWT)

Mencari cara membeli Energy Web? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Energy Web di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EWT kepada Mata Wang Tempatan

1 Energy Web(EWT) ke VND
29,893.84
1 Energy Web(EWT) ke AUD
A$1.69264
1 Energy Web(EWT) ke GBP
0.82928
1 Energy Web(EWT) ke EUR
0.95424
1 Energy Web(EWT) ke USD
$1.136
1 Energy Web(EWT) ke MYR
RM4.7712
1 Energy Web(EWT) ke TRY
46.89408
1 Energy Web(EWT) ke JPY
¥165.856
1 Energy Web(EWT) ke ARS
ARS$1,660.80928
1 Energy Web(EWT) ke RUB
94.49248
1 Energy Web(EWT) ke INR
99.99072
1 Energy Web(EWT) ke IDR
Rp18,622.94784
1 Energy Web(EWT) ke KRW
1,569.05456
1 Energy Web(EWT) ke PHP
64.59296
1 Energy Web(EWT) ke EGP
￡E.54.60752
1 Energy Web(EWT) ke BRL
R$6.0208
1 Energy Web(EWT) ke CAD
C$1.55632
1 Energy Web(EWT) ke BDT
138.3648
1 Energy Web(EWT) ke NGN
1,698.04736
1 Energy Web(EWT) ke COP
$4,420.2328
1 Energy Web(EWT) ke ZAR
R.19.74368
1 Energy Web(EWT) ke UAH
46.76912
1 Energy Web(EWT) ke VES
Bs181.76
1 Energy Web(EWT) ke CLP
$1,078.064
1 Energy Web(EWT) ke PKR
Rs322.44224
1 Energy Web(EWT) ke KZT
614.71232
1 Energy Web(EWT) ke THB
฿36.04528
1 Energy Web(EWT) ke TWD
NT$34.22768
1 Energy Web(EWT) ke AED
د.إ4.16912
1 Energy Web(EWT) ke CHF
Fr0.88608
1 Energy Web(EWT) ke HKD
HK$8.83808
1 Energy Web(EWT) ke AMD
֏434.4064
1 Energy Web(EWT) ke MAD
.د.م10.18992
1 Energy Web(EWT) ke MXN
$20.81152
1 Energy Web(EWT) ke SAR
ريال4.26
1 Energy Web(EWT) ke PLN
4.07824
1 Energy Web(EWT) ke RON
лв4.85072
1 Energy Web(EWT) ke SEK
kr10.49664
1 Energy Web(EWT) ke BGN
лв1.8744
1 Energy Web(EWT) ke HUF
Ft374.05072
1 Energy Web(EWT) ke CZK
23.33344
1 Energy Web(EWT) ke KWD
د.ك0.34648
1 Energy Web(EWT) ke ILS
3.78288
1 Energy Web(EWT) ke AOA
Kz1,035.54352
1 Energy Web(EWT) ke BHD
.د.ب0.428272
1 Energy Web(EWT) ke BMD
$1.136
1 Energy Web(EWT) ke DKK
kr7.1568
1 Energy Web(EWT) ke HNL
L29.79728
1 Energy Web(EWT) ke MUR
51.404
1 Energy Web(EWT) ke NAD
$19.73232
1 Energy Web(EWT) ke NOK
kr11.11008
1 Energy Web(EWT) ke NZD
$1.89712
1 Energy Web(EWT) ke PAB
B/.1.136
1 Energy Web(EWT) ke PGK
K4.74848
1 Energy Web(EWT) ke QAR
ر.ق4.13504
1 Energy Web(EWT) ke RSD
дин.112.45264

Energy Web Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Energy Web, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Energy Web Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Energy Web

Berapakah nilai Energy Web (EWT) hari ini?
Harga langsung EWT dalam USD ialah 1.136 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EWT ke USD?
Harga semasa EWT ke USD ialah $ 1.136. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Energy Web?
Had pasaran untuk EWT ialah $ 34.15M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EWT?
Bekalan edaran EWT ialah 30.06M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EWT?
EWT mencapai harga ATH sebanyak 22.22484866 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EWT?
EWT melihat harga ATL sebanyak 0.500832477028 USD.
Berapakah jumlah dagangan EWT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EWTialah $ 41.16K USD.
Adakah EWT akan naik lebih tinggi tahun ini?
EWT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EWTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:44:41 (UTC+8)

Energy Web (EWT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator EWT-ke-USD

Jumlah

EWT
EWT
USD
USD

1 EWT = 1.136 USD

Berdagang EWT

EWTUSDT
$1.136
$1.136$1.136
+0.97%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan