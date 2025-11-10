Exotic Markets Harga Hari Ini

Harga langsung Exotic Markets (EXO) hari ini ialah $ 0.5839, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EXO kepada USD penukaran adalah $ 0.5839 setiap EXO.

Exotic Markets kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- EXO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EXO didagangkan antara $ 0.5072 (rendah) dan $ 0.6466 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, EXO dipindahkan +2.24% dalam sejam terakhir dan -20.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.89K.

Exotic Markets (EXO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.89K$ 56.89K $ 56.89K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Exotic Markets ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.89K. Bekalan edaran EXO ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.