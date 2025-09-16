Lagi Mengenai EXS

EX Sports Logo

EX SportsHargae(EXS)

1 EXS ke USD Harga Langsung:

$0.0036
$0.0036$0.0036
-11.76%1D
USD
EX Sports (EXS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:34:52 (UTC+8)

EX Sports (EXS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.003594
$ 0.003594$ 0.003594
24J Rendah
$ 0.004085
$ 0.004085$ 0.004085
24J Tinggi

$ 0.003594
$ 0.003594$ 0.003594

$ 0.004085
$ 0.004085$ 0.004085

--
----

--
----

+0.11%

-11.76%

+155.42%

+155.42%

EX Sports (EXS) harga masa nyata ialah $ 0.003599. Sepanjang 24 jam yang lalu, EXS didagangkan antara $ 0.003594 rendah dan $ 0.004085 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EXS sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, EXS telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, -11.76% dalam 24 jam dan +155.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EX Sports (EXS) Maklumat Pasaran

--
----

$ 11.74K
$ 11.74K$ 11.74K

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa EX Sports ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.74K. Bekalan edaran EXS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.60M.

EX Sports (EXS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk EX Sports hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00047978-11.76%
30 Hari$ +0.000359+11.08%
60 Hari$ -0.004521-55.68%
90 Hari$ +0.000139+4.01%
Perubahan Harga EX Sports Hari Ini

Hari ini, EXS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00047978 (-11.76%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEX Sports

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000359 (+11.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari EX Sports

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EXS mengalami perubahan sebanyak $ -0.004521 (-55.68%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari EX Sports

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000139 (+4.01%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga EX Sports (EXS)?

Semak EX Sportshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu EX Sports (EXS)

EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action.

EX Sports tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EX Sports pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EXS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang EX Sports di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian EX Sports anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

EX Sports Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EX Sports (EXS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EX Sports (EXS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EX Sports.

Semak EX Sports ramalan harga sekarang!

Tokenomik EX Sports (EXS)

Memahami tokenomik EX Sports (EXS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EXS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli EX Sports (EXS)

Mencari cara membeli EX Sports? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah EX Sports di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EXS kepada Mata Wang Tempatan

1 EX Sports(EXS) ke VND
94.707685
1 EX Sports(EXS) ke AUD
A$0.00536251
1 EX Sports(EXS) ke GBP
0.00262727
1 EX Sports(EXS) ke EUR
0.00302316
1 EX Sports(EXS) ke USD
$0.003599
1 EX Sports(EXS) ke MYR
RM0.0151158
1 EX Sports(EXS) ke TRY
0.14853073
1 EX Sports(EXS) ke JPY
¥0.525454
1 EX Sports(EXS) ke ARS
ARS$5.26166602
1 EX Sports(EXS) ke RUB
0.29889695
1 EX Sports(EXS) ke INR
0.316712
1 EX Sports(EXS) ke IDR
Rp58.99999056
1 EX Sports(EXS) ke KRW
4.97097479
1 EX Sports(EXS) ke PHP
0.20453117
1 EX Sports(EXS) ke EGP
￡E.0.17303992
1 EX Sports(EXS) ke BRL
R$0.01911069
1 EX Sports(EXS) ke CAD
C$0.00493063
1 EX Sports(EXS) ke BDT
0.4383582
1 EX Sports(EXS) ke NGN
5.37161547
1 EX Sports(EXS) ke COP
$14.00388895
1 EX Sports(EXS) ke ZAR
R.0.06244265
1 EX Sports(EXS) ke UAH
0.14817083
1 EX Sports(EXS) ke VES
Bs0.57584
1 EX Sports(EXS) ke CLP
$3.415451
1 EX Sports(EXS) ke PKR
Rs1.02154016
1 EX Sports(EXS) ke KZT
1.94749088
1 EX Sports(EXS) ke THB
฿0.11390835
1 EX Sports(EXS) ke TWD
NT$0.10822193
1 EX Sports(EXS) ke AED
د.إ0.01320833
1 EX Sports(EXS) ke CHF
Fr0.00280722
1 EX Sports(EXS) ke HKD
HK$0.02800022
1 EX Sports(EXS) ke AMD
֏1.3762576
1 EX Sports(EXS) ke MAD
.د.م0.03228303
1 EX Sports(EXS) ke MXN
$0.06600566
1 EX Sports(EXS) ke SAR
ريال0.01349625
1 EX Sports(EXS) ke PLN
0.01292041
1 EX Sports(EXS) ke RON
лв0.01536773
1 EX Sports(EXS) ke SEK
kr0.03321877
1 EX Sports(EXS) ke BGN
лв0.00593835
1 EX Sports(EXS) ke HUF
Ft1.18385506
1 EX Sports(EXS) ke CZK
0.07388747
1 EX Sports(EXS) ke KWD
د.ك0.001097695
1 EX Sports(EXS) ke ILS
0.01198467
1 EX Sports(EXS) ke AOA
Kz3.28074043
1 EX Sports(EXS) ke BHD
.د.ب0.001356823
1 EX Sports(EXS) ke BMD
$0.003599
1 EX Sports(EXS) ke DKK
kr0.0226737
1 EX Sports(EXS) ke HNL
L0.09440177
1 EX Sports(EXS) ke MUR
0.16285475
1 EX Sports(EXS) ke NAD
$0.06251463
1 EX Sports(EXS) ke NOK
kr0.03519822
1 EX Sports(EXS) ke NZD
$0.00601033
1 EX Sports(EXS) ke PAB
B/.0.003599
1 EX Sports(EXS) ke PGK
K0.01504382
1 EX Sports(EXS) ke QAR
ر.ق0.01310036
1 EX Sports(EXS) ke RSD
дин.0.35604907

EX Sports Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EX Sports, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web EX Sports Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EX Sports

Berapakah nilai EX Sports (EXS) hari ini?
Harga langsung EXS dalam USD ialah 0.003599 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EXS ke USD?
Harga semasa EXS ke USD ialah $ 0.003599. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EX Sports?
Had pasaran untuk EXS ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EXS?
Bekalan edaran EXS ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EXS?
EXS mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EXS?
EXS melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan EXS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EXSialah $ 11.74K USD.
Adakah EXS akan naik lebih tinggi tahun ini?
EXS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EXSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:34:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator EXS-ke-USD

Jumlah

EXS
EXS
USD
USD

1 EXS = 0.003599 USD

Berdagang EXS

EXSUSDT
$0.0036
$0.0036$0.0036
-11.72%

