Apakah itu Exverse (EXVG)

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Tokenomik Exverse (EXVG)

Memahami tokenomik Exverse (EXVG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EXVG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Exverse Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Exverse, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Exverse Berapakah nilai Exverse (EXVG) hari ini? Harga langsung EXVG dalam USD ialah 0.00184 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EXVG ke USD? $ 0.00184 . Lihat Harga semasa EXVG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Exverse? Had pasaran untuk EXVG ialah $ 59.17K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EXVG? Bekalan edaran EXVG ialah 32.16M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EXVG? EXVG mencapai harga ATH sebanyak 0.16170033314868762 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EXVG? EXVG melihat harga ATL sebanyak 0.001645415921325966 USD . Berapakah jumlah dagangan EXVG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EXVGialah $ 39.37K USD . Adakah EXVG akan naik lebih tinggi tahun ini? EXVG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EXVGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

