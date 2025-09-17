Lagi Mengenai EXVG

Exverse Logo

ExverseHargae(EXVG)

1 EXVG ke USD Harga Langsung:

$0.00184
$0.00184$0.00184
+1.26%1D
USD
Exverse (EXVG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:23:28 (UTC+8)

Exverse (EXVG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017
24J Rendah
$ 0.001871
$ 0.001871$ 0.001871
24J Tinggi

$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017

$ 0.001871
$ 0.001871$ 0.001871

$ 0.16170033314868762
$ 0.16170033314868762$ 0.16170033314868762

$ 0.001645415921325966
$ 0.001645415921325966$ 0.001645415921325966

+1.15%

+1.26%

+1.82%

+1.82%

Exverse (EXVG) harga masa nyata ialah $ 0.00184. Sepanjang 24 jam yang lalu, EXVG didagangkan antara $ 0.0017 rendah dan $ 0.001871 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EXVG sepanjang masa ialah $ 0.16170033314868762, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001645415921325966.

Dari segi prestasi jangka pendek, EXVG telah berubah sebanyak +1.15% sejak sejam yang lalu, +1.26% dalam 24 jam dan +1.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Exverse (EXVG) Maklumat Pasaran

No.3161

$ 59.17K
$ 59.17K$ 59.17K

$ 39.37K
$ 39.37K$ 39.37K

$ 736.00K
$ 736.00K$ 736.00K

32.16M
32.16M 32.16M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

400,000,000
400,000,000 400,000,000

8.04%

BSC

Had Pasaran semasa Exverse ialah $ 59.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 39.37K. Bekalan edaran EXVG ialah 32.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 736.00K.

Exverse (EXVG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Exverse hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000229+1.26%
30 Hari$ -0.001106-37.55%
60 Hari$ -0.002009-52.20%
90 Hari$ -0.003362-64.63%
Perubahan Harga Exverse Hari Ini

Hari ini, EXVG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000229 (+1.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariExverse

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001106 (-37.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Exverse

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EXVG mengalami perubahan sebanyak $ -0.002009 (-52.20%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Exverse

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003362 (-64.63%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Exverse (EXVG)?

Semak Exversehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Exverse (EXVG)

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Exverse tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Exverse pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EXVG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Exverse di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Exverse anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Exverse Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Exverse (EXVG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Exverse (EXVG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Exverse.

Semak Exverse ramalan harga sekarang!

Tokenomik Exverse (EXVG)

Memahami tokenomik Exverse (EXVG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EXVG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Exverse (EXVG)

Mencari cara membeli Exverse? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Exverse di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EXVG kepada Mata Wang Tempatan

1 Exverse(EXVG) ke VND
48.4196
1 Exverse(EXVG) ke AUD
A$0.0027416
1 Exverse(EXVG) ke GBP
0.0013432
1 Exverse(EXVG) ke EUR
0.0015456
1 Exverse(EXVG) ke USD
$0.00184
1 Exverse(EXVG) ke MYR
RM0.007728
1 Exverse(EXVG) ke TRY
0.0759368
1 Exverse(EXVG) ke JPY
¥0.26864
1 Exverse(EXVG) ke ARS
ARS$2.6939808
1 Exverse(EXVG) ke RUB
0.153088
1 Exverse(EXVG) ke INR
0.1618832
1 Exverse(EXVG) ke IDR
Rp30.1639296
1 Exverse(EXVG) ke KRW
2.5379304
1 Exverse(EXVG) ke PHP
0.1045856
1 Exverse(EXVG) ke EGP
￡E.0.0884856
1 Exverse(EXVG) ke BRL
R$0.0097336
1 Exverse(EXVG) ke CAD
C$0.0025208
1 Exverse(EXVG) ke BDT
0.224112
1 Exverse(EXVG) ke NGN
2.7503584
1 Exverse(EXVG) ke COP
$7.159532
1 Exverse(EXVG) ke ZAR
R.0.0318872
1 Exverse(EXVG) ke UAH
0.0757528
1 Exverse(EXVG) ke VES
Bs0.2944
1 Exverse(EXVG) ke CLP
$1.74616
1 Exverse(EXVG) ke PKR
Rs0.5222656
1 Exverse(EXVG) ke KZT
0.9956608
1 Exverse(EXVG) ke THB
฿0.0582912
1 Exverse(EXVG) ke TWD
NT$0.055384
1 Exverse(EXVG) ke AED
د.إ0.0067528
1 Exverse(EXVG) ke CHF
Fr0.0014352
1 Exverse(EXVG) ke HKD
HK$0.0143152
1 Exverse(EXVG) ke AMD
֏0.703616
1 Exverse(EXVG) ke MAD
.د.م0.0165048
1 Exverse(EXVG) ke MXN
$0.0336536
1 Exverse(EXVG) ke SAR
ريال0.0069
1 Exverse(EXVG) ke PLN
0.0065872
1 Exverse(EXVG) ke RON
лв0.0078384
1 Exverse(EXVG) ke SEK
kr0.0169832
1 Exverse(EXVG) ke BGN
лв0.003036
1 Exverse(EXVG) ke HUF
Ft0.6038696
1 Exverse(EXVG) ke CZK
0.0377016
1 Exverse(EXVG) ke KWD
د.ك0.00055936
1 Exverse(EXVG) ke ILS
0.0061272
1 Exverse(EXVG) ke AOA
Kz1.6772888
1 Exverse(EXVG) ke BHD
.د.ب0.00069368
1 Exverse(EXVG) ke BMD
$0.00184
1 Exverse(EXVG) ke DKK
kr0.0115736
1 Exverse(EXVG) ke HNL
L0.0482632
1 Exverse(EXVG) ke MUR
0.08326
1 Exverse(EXVG) ke NAD
$0.0319608
1 Exverse(EXVG) ke NOK
kr0.0179584
1 Exverse(EXVG) ke NZD
$0.0030728
1 Exverse(EXVG) ke PAB
B/.0.00184
1 Exverse(EXVG) ke PGK
K0.0076912
1 Exverse(EXVG) ke QAR
ر.ق0.0066976
1 Exverse(EXVG) ke RSD
дин.0.1817

Exverse Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Exverse, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Exverse Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Exverse

Berapakah nilai Exverse (EXVG) hari ini?
Harga langsung EXVG dalam USD ialah 0.00184 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EXVG ke USD?
Harga semasa EXVG ke USD ialah $ 0.00184. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Exverse?
Had pasaran untuk EXVG ialah $ 59.17K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EXVG?
Bekalan edaran EXVG ialah 32.16M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EXVG?
EXVG mencapai harga ATH sebanyak 0.16170033314868762 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EXVG?
EXVG melihat harga ATL sebanyak 0.001645415921325966 USD.
Berapakah jumlah dagangan EXVG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EXVGialah $ 39.37K USD.
Adakah EXVG akan naik lebih tinggi tahun ini?
EXVG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EXVGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:23:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator EXVG-ke-USD

Jumlah

EXVG
EXVG
USD
USD

1 EXVG = 0.00184 USD

Berdagang EXVG

EXVGUSDT
$0.00184
$0.00184$0.00184
+1.26%

