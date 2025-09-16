Lagi Mengenai EYWA

EYWA (EYWA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:34:59 (UTC+8)

EYWA (EYWA) Maklumat Harga (USD)

EYWA (EYWA) harga masa nyata ialah $ 0.002928. Sepanjang 24 jam yang lalu, EYWA didagangkan antara $ 0.002899 rendah dan $ 0.002938 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EYWA sepanjang masa ialah $ 0.22807147007540374, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002897497961996646.

Dari segi prestasi jangka pendek, EYWA telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -0.33% dalam 24 jam dan -4.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EYWA (EYWA) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa EYWA ialah $ 292.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.49K. Bekalan edaran EYWA ialah 99.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.93M.

EYWA (EYWA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk EYWA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000999-0.33%
30 Hari$ -0.001201-29.09%
60 Hari$ -0.001933-39.77%
90 Hari$ -0.00255-46.55%
Perubahan Harga EYWA Hari Ini

Hari ini, EYWA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000999 (-0.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEYWA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001201 (-29.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari EYWA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, EYWA mengalami perubahan sebanyak $ -0.001933 (-39.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari EYWA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00255 (-46.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga EYWA (EYWA)?

Semak EYWAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu EYWA (EYWA)

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

EYWA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EYWA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak EYWA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang EYWA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian EYWA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

EYWA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EYWA (EYWA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EYWA (EYWA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EYWA.

Semak EYWA ramalan harga sekarang!

Tokenomik EYWA (EYWA)

Memahami tokenomik EYWA (EYWA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EYWA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli EYWA (EYWA)

Mencari cara membeli EYWA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah EYWA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

EYWA kepada Mata Wang Tempatan

EYWA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EYWA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web EYWA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EYWA

Berapakah nilai EYWA (EYWA) hari ini?
Harga langsung EYWA dalam USD ialah 0.002928 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EYWA ke USD?
Harga semasa EYWA ke USD ialah $ 0.002928. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EYWA?
Had pasaran untuk EYWA ialah $ 292.55K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EYWA?
Bekalan edaran EYWA ialah 99.91M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EYWA?
EYWA mencapai harga ATH sebanyak 0.22807147007540374 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EYWA?
EYWA melihat harga ATL sebanyak 0.002897497961996646 USD.
Berapakah jumlah dagangan EYWA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EYWAialah $ 52.49K USD.
Adakah EYWA akan naik lebih tinggi tahun ini?
EYWA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EYWAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:34:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

