EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

Tokenomik EYWA (EYWA)

Memahami tokenomik EYWA (EYWA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EYWA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EYWA Berapakah nilai EYWA (EYWA) hari ini? Harga langsung EYWA dalam USD ialah 0.002928 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EYWA ke USD? $ 0.002928 . Lihat Harga semasa EYWA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran EYWA? Had pasaran untuk EYWA ialah $ 292.55K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EYWA? Bekalan edaran EYWA ialah 99.91M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EYWA? EYWA mencapai harga ATH sebanyak 0.22807147007540374 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EYWA? EYWA melihat harga ATL sebanyak 0.002897497961996646 USD . Berapakah jumlah dagangan EYWA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EYWAialah $ 52.49K USD . Adakah EYWA akan naik lebih tinggi tahun ini? EYWA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EYWAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

