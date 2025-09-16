Apakah itu SynFutures (F)

SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.

SynFutures tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SynFutures pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak F ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang SynFutures di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SynFutures anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SynFutures Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SynFutures (F) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SynFutures (F) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SynFutures.

Semak SynFutures ramalan harga sekarang!

Tokenomik SynFutures (F)

Memahami tokenomik SynFutures (F) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token F dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SynFutures (F)

Mencari cara membeli SynFutures? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SynFutures di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

F kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

SynFutures Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SynFutures, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SynFutures Berapakah nilai SynFutures (F) hari ini? Harga langsung F dalam USD ialah 0.017971 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa F ke USD? $ 0.017971 . Lihat Harga semasa F ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SynFutures? Had pasaran untuk F ialah $ 45.19M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran F? Bekalan edaran F ialah 2.51B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) F? F mencapai harga ATH sebanyak 0.13223847615874307 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa F? F melihat harga ATL sebanyak 0.006186995496240819 USD . Berapakah jumlah dagangan F? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk Fialah $ 8.39M USD . Adakah F akan naik lebih tinggi tahun ini? F mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak Framalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

SynFutures (F) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC