Factor Logo

FactorHargae(FACT)

1 FACT ke USD Harga Langsung:

$3.6
+25.43%1D
USD
Factor (FACT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:46:40 (UTC+8)

Factor (FACT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.81
24J Rendah
$ 3.7
24J Tinggi

$ 2.81
$ 3.7
$ 110.14399679956479
$ 1.7893721466391157
+7.46%

+25.43%

+51.26%

+51.26%

Factor (FACT) harga masa nyata ialah $ 3.6. Sepanjang 24 jam yang lalu, FACT didagangkan antara $ 2.81 rendah dan $ 3.7 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FACT sepanjang masa ialah $ 110.14399679956479, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.7893721466391157.

Dari segi prestasi jangka pendek, FACT telah berubah sebanyak +7.46% sejak sejam yang lalu, +25.43% dalam 24 jam dan +51.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Factor (FACT) Maklumat Pasaran

No.1662

$ 3.85M
$ 15.96K
$ 3.85M
1.07M
1,068,701.89736514
FACT

Had Pasaran semasa Factor ialah $ 3.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.96K. Bekalan edaran FACT ialah 1.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1068701.89736514. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.85M.

Factor (FACT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Factor hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.7299+25.43%
30 Hari$ +0.66+22.44%
60 Hari$ +0.84+30.43%
90 Hari$ +0.89+32.84%
Perubahan Harga Factor Hari Ini

Hari ini, FACT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.7299 (+25.43%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFactor

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.66 (+22.44%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Factor

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FACT mengalami perubahan sebanyak $ +0.84 (+30.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Factor

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.89 (+32.84%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Factor (FACT)?

Semak Factorhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Factor (FACT)

Factor is a decentralized cryptographic compute network that turns compute power into real-world value by solving meaningful mathematical problems. Designed around the principle of Useful Proof-of-Work, Factor enables the factoring of large integers, a process at the core of modern encryption and digital security, to be distributed, verified, and rewarded transparently on-chain. Built for researchers, miners, developers, and institutions, Factor offers a fully open platform for Factoring-as-a-Service (FaaS). Anyone can post factoring challenges (bounties), participate in solving them, and access a verified, auditable record of activity through the network. Initial development funded by Coinbase.

Factor tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Factor pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FACT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Factor di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Factor anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Factor Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Factor (FACT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Factor (FACT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Factor.

Semak Factor ramalan harga sekarang!

Tokenomik Factor (FACT)

Memahami tokenomik Factor (FACT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FACT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Factor (FACT)

Mencari cara membeli Factor? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Factor di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FACT kepada Mata Wang Tempatan

1 Factor(FACT) ke VND
94,734
1 Factor(FACT) ke AUD
A$5.364
1 Factor(FACT) ke GBP
2.628
1 Factor(FACT) ke EUR
3.024
1 Factor(FACT) ke USD
$3.6
1 Factor(FACT) ke MYR
RM15.12
1 Factor(FACT) ke TRY
148.644
1 Factor(FACT) ke JPY
¥529.2
1 Factor(FACT) ke ARS
ARS$5,278.572
1 Factor(FACT) ke RUB
298.08
1 Factor(FACT) ke INR
317.016
1 Factor(FACT) ke IDR
Rp59,016.384
1 Factor(FACT) ke KRW
4,972.356
1 Factor(FACT) ke PHP
204.912
1 Factor(FACT) ke EGP
￡E.173.268
1 Factor(FACT) ke BRL
R$19.08
1 Factor(FACT) ke CAD
C$4.932
1 Factor(FACT) ke BDT
438.48
1 Factor(FACT) ke NGN
5,381.136
1 Factor(FACT) ke COP
$14,062.5
1 Factor(FACT) ke ZAR
R.62.46
1 Factor(FACT) ke UAH
148.212
1 Factor(FACT) ke VES
Bs576
1 Factor(FACT) ke CLP
$3,416.4
1 Factor(FACT) ke PKR
Rs1,021.824
1 Factor(FACT) ke KZT
1,948.032
1 Factor(FACT) ke THB
฿114.156
1 Factor(FACT) ke TWD
NT$108.612
1 Factor(FACT) ke AED
د.إ13.212
1 Factor(FACT) ke CHF
Fr2.844
1 Factor(FACT) ke HKD
HK$28.008
1 Factor(FACT) ke AMD
֏1,376.64
1 Factor(FACT) ke MAD
.د.م32.292
1 Factor(FACT) ke MXN
$65.988
1 Factor(FACT) ke SAR
ريال13.5
1 Factor(FACT) ke PLN
12.96
1 Factor(FACT) ke RON
лв15.408
1 Factor(FACT) ke SEK
kr33.3
1 Factor(FACT) ke BGN
лв5.94
1 Factor(FACT) ke HUF
Ft1,188.9
1 Factor(FACT) ke CZK
74.196
1 Factor(FACT) ke KWD
د.ك1.098
1 Factor(FACT) ke ILS
12.024
1 Factor(FACT) ke AOA
Kz3,281.652
1 Factor(FACT) ke BHD
.د.ب1.3536
1 Factor(FACT) ke BMD
$3.6
1 Factor(FACT) ke DKK
kr22.752
1 Factor(FACT) ke HNL
L94.428
1 Factor(FACT) ke MUR
162.9
1 Factor(FACT) ke NAD
$62.532
1 Factor(FACT) ke NOK
kr35.28
1 Factor(FACT) ke NZD
$6.012
1 Factor(FACT) ke PAB
B/.3.6
1 Factor(FACT) ke PGK
K15.048
1 Factor(FACT) ke QAR
ر.ق13.104
1 Factor(FACT) ke RSD
дин.357.408

Factor Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Factor, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Factor Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Factor

Berapakah nilai Factor (FACT) hari ini?
Harga langsung FACT dalam USD ialah 3.6 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FACT ke USD?
Harga semasa FACT ke USD ialah $ 3.6. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Factor?
Had pasaran untuk FACT ialah $ 3.85M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FACT?
Bekalan edaran FACT ialah 1.07M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FACT?
FACT mencapai harga ATH sebanyak 110.14399679956479 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FACT?
FACT melihat harga ATL sebanyak 1.7893721466391157 USD.
Berapakah jumlah dagangan FACT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FACTialah $ 15.96K USD.
Adakah FACT akan naik lebih tinggi tahun ini?
FACT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FACTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:46:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator FACT-ke-USD

Jumlah

FACT
FACT
USD
USD

1 FACT = 3.6 USD

Berdagang FACT

FACTUSDT
$3.6
+25.43%

