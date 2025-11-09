BursaDEX+
Harga ArAIstotlebyVirtuals langsung hari ini ialah 0.04605 USD.FACY modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata FACY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

1 FACY ke USD Harga Langsung:

$0.04609
$0.04609$0.04609
+16.38%1D
USD
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:42:21 (UTC+8)

ArAIstotlebyVirtuals Harga Hari Ini

Harga langsung ArAIstotlebyVirtuals (FACY) hari ini ialah $ 0.04605, dengan 16.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FACY kepada USD penukaran adalah $ 0.04605 setiap FACY.

ArAIstotlebyVirtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- FACY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FACY didagangkan antara $ 0.03699 (rendah) dan $ 0.04609 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, FACY dipindahkan +11.20% dalam sejam terakhir dan -25.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 67.94K.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Maklumat Pasaran

--
----

$ 67.94K
$ 67.94K$ 67.94K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Had Pasaran semasa ArAIstotlebyVirtuals ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.94K. Bekalan edaran FACY ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

ArAIstotlebyVirtuals Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03699
$ 0.03699$ 0.03699
24J Rendah
$ 0.04609
$ 0.04609$ 0.04609
24J Tinggi

$ 0.03699
$ 0.03699$ 0.03699

$ 0.04609
$ 0.04609$ 0.04609

--
----

--
----

+11.20%

+16.38%

-25.11%

-25.11%

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ArAIstotlebyVirtuals hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006487+16.38%
30 Hari$ -0.00068-1.46%
60 Hari$ +0.01969+74.69%
90 Hari$ +0.03605+360.50%
Perubahan Harga ArAIstotlebyVirtuals Hari Ini

Hari ini, FACY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.006487 (+16.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariArAIstotlebyVirtuals

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00068 (-1.46%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ArAIstotlebyVirtuals

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FACY mengalami perubahan sebanyak $ +0.01969 (+74.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ArAIstotlebyVirtuals

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.03605 (+360.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ArAIstotlebyVirtuals (FACY)?

Semak ArAIstotlebyVirtualshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk ArAIstotlebyVirtuals

Cerapan dipacu AI yang menganalisis ArAIstotlebyVirtuals pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga ArAIstotlebyVirtuals?

FACY token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development updates and roadmap progress
4. Partnership announcements and collaborations
5. Regulatory news affecting AI/virtual tokens
6. Community engagement and social media buzz
7. Bitcoin and Ethereum price movements
8. Supply and demand dynamics
9. Whale trading activities
10. Technical analysis patterns and support/resistance levels

Mengapa orang ingin tahu harga ArAIstotlebyVirtuals hari ini?

People want to know ArAIstotlebyVirtuals (FACY) price today for several reasons: trading decisions, portfolio management, market timing for buying/selling, profit/loss calculations, and staying updated on their investment performance in this AI-focused cryptocurrency project.

Ramalan Harga untuk ArAIstotlebyVirtuals

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FACY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ArAIstotlebyVirtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga ArAIstotlebyVirtuals yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk FACY ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik ArAIstotlebyVirtuals Ramalan Harga.

Perihal ArAIstotlebyVirtuals

FACY is a digital asset that operates on a decentralized network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. FACY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability benefits. The asset's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of tokens. FACY is typically used within its native ecosystem for various transactions and services, including but not limited to, online purchases, remittances, and decentralized finance (DeFi) applications. Its decentralized nature and focus on security and privacy make it a viable alternative to traditional financial systems.

Bagaimana untuk membeli & Melabur ArAIstotlebyVirtuals dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan ArAIstotlebyVirtuals? Membeli FACY adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli ArAIstotlebyVirtuals. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan ArAIstotlebyVirtuals (FACY) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan ArAIstotlebyVirtuals akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Apa yang boleh anda lakukan dengan ArAIstotlebyVirtuals

Memiliki ArAIstotlebyVirtuals membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli ArAIstotlebyVirtuals (FACY) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

$FACY is the token of AI Seer’s fact-checking platform Facticity, used for community rewards. The platform has about 3,000 weekly active users, including research and government organizations. Its bot @ArAIstotle focuses on fact-checking in the Web3 space. Starting September 9, 16.7% of tokens will unlock and be distributed based on points, which can be earned by holding $FACY, interacting with the bot, or providing correct information.

ArAIstotlebyVirtuals Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ArAIstotlebyVirtuals, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ArAIstotlebyVirtuals

Berapakah nilai 1 ArAIstotlebyVirtuals pada tahun 2030?
Jika ArAIstotlebyVirtuals berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga ArAIstotlebyVirtuals berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:42:21 (UTC+8)

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

