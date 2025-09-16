Lagi Mengenai FAI

Freysa Logo

FreysaHargae(FAI)

1 FAI ke USD Harga Langsung:

$0.01162
$0.01162$0.01162
+0.43%1D
USD
Freysa (FAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:44:48 (UTC+8)

Freysa (FAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01108
$ 0.01108$ 0.01108
24J Rendah
$ 0.0119
$ 0.0119$ 0.0119
24J Tinggi

$ 0.01108
$ 0.01108$ 0.01108

$ 0.0119
$ 0.0119$ 0.0119

$ 0.07998781711421425
$ 0.07998781711421425$ 0.07998781711421425

$ 0.000012666083405308
$ 0.000012666083405308$ 0.000012666083405308

+2.20%

+0.43%

+2.11%

+2.11%

Freysa (FAI) harga masa nyata ialah $ 0.0116. Sepanjang 24 jam yang lalu, FAI didagangkan antara $ 0.01108 rendah dan $ 0.0119 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FAI sepanjang masa ialah $ 0.07998781711421425, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000012666083405308.

Dari segi prestasi jangka pendek, FAI telah berubah sebanyak +2.20% sejak sejam yang lalu, +0.43% dalam 24 jam dan +2.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Freysa (FAI) Maklumat Pasaran

No.387

$ 95.00M
$ 95.00M$ 95.00M

$ 54.22K
$ 54.22K$ 54.22K

$ 95.00M
$ 95.00M$ 95.00M

8.19B
8.19B 8.19B

8,189,700,000
8,189,700,000 8,189,700,000

8,189,700,000
8,189,700,000 8,189,700,000

100.00%

BASE

Had Pasaran semasa Freysa ialah $ 95.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.22K. Bekalan edaran FAI ialah 8.19B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8189700000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.00M.

Freysa (FAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Freysa hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000498+0.43%
30 Hari$ -0.00188-13.95%
60 Hari$ -0.00939-44.74%
90 Hari$ -0.00785-40.36%
Perubahan Harga Freysa Hari Ini

Hari ini, FAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000498 (+0.43%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFreysa

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00188 (-13.95%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Freysa

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00939 (-44.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Freysa

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00785 (-40.36%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Freysa (FAI)?

Semak Freysahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Freysa (FAI)

FAI is an AI concept token.

Freysa tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Freysa pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Freysa di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Freysa anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Freysa Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Freysa (FAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Freysa (FAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Freysa.

Semak Freysa ramalan harga sekarang!

Tokenomik Freysa (FAI)

Memahami tokenomik Freysa (FAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Freysa (FAI)

Mencari cara membeli Freysa? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Freysa di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Freysa(FAI) ke VND
305.254
1 Freysa(FAI) ke AUD
A$0.017284
1 Freysa(FAI) ke GBP
0.008468
1 Freysa(FAI) ke EUR
0.009744
1 Freysa(FAI) ke USD
$0.0116
1 Freysa(FAI) ke MYR
RM0.04872
1 Freysa(FAI) ke TRY
0.478848
1 Freysa(FAI) ke JPY
¥1.6936
1 Freysa(FAI) ke ARS
ARS$16.958968
1 Freysa(FAI) ke RUB
0.964888
1 Freysa(FAI) ke INR
1.021032
1 Freysa(FAI) ke IDR
Rp190.163904
1 Freysa(FAI) ke KRW
16.022036
1 Freysa(FAI) ke PHP
0.659576
1 Freysa(FAI) ke EGP
￡E.0.557612
1 Freysa(FAI) ke BRL
R$0.06148
1 Freysa(FAI) ke CAD
C$0.015892
1 Freysa(FAI) ke BDT
1.41288
1 Freysa(FAI) ke NGN
17.339216
1 Freysa(FAI) ke COP
$45.13618
1 Freysa(FAI) ke ZAR
R.0.201608
1 Freysa(FAI) ke UAH
0.477572
1 Freysa(FAI) ke VES
Bs1.856
1 Freysa(FAI) ke CLP
$11.0084
1 Freysa(FAI) ke PKR
Rs3.292544
1 Freysa(FAI) ke KZT
6.276992
1 Freysa(FAI) ke THB
฿0.368068
1 Freysa(FAI) ke TWD
NT$0.349508
1 Freysa(FAI) ke AED
د.إ0.042572
1 Freysa(FAI) ke CHF
Fr0.009048
1 Freysa(FAI) ke HKD
HK$0.090248
1 Freysa(FAI) ke AMD
֏4.43584
1 Freysa(FAI) ke MAD
.د.م0.104052
1 Freysa(FAI) ke MXN
$0.212512
1 Freysa(FAI) ke SAR
ريال0.0435
1 Freysa(FAI) ke PLN
0.041644
1 Freysa(FAI) ke RON
лв0.049532
1 Freysa(FAI) ke SEK
kr0.107184
1 Freysa(FAI) ke BGN
лв0.01914
1 Freysa(FAI) ke HUF
Ft3.819532
1 Freysa(FAI) ke CZK
0.238264
1 Freysa(FAI) ke KWD
د.ك0.003538
1 Freysa(FAI) ke ILS
0.038628
1 Freysa(FAI) ke AOA
Kz10.574212
1 Freysa(FAI) ke BHD
.د.ب0.0043732
1 Freysa(FAI) ke BMD
$0.0116
1 Freysa(FAI) ke DKK
kr0.07308
1 Freysa(FAI) ke HNL
L0.304268
1 Freysa(FAI) ke MUR
0.5249
1 Freysa(FAI) ke NAD
$0.201492
1 Freysa(FAI) ke NOK
kr0.113448
1 Freysa(FAI) ke NZD
$0.019372
1 Freysa(FAI) ke PAB
B/.0.0116
1 Freysa(FAI) ke PGK
K0.048488
1 Freysa(FAI) ke QAR
ر.ق0.042224
1 Freysa(FAI) ke RSD
дин.1.148284

Freysa Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Freysa, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Freysa Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Freysa

Berapakah nilai Freysa (FAI) hari ini?
Harga langsung FAI dalam USD ialah 0.0116 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FAI ke USD?
Harga semasa FAI ke USD ialah $ 0.0116. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Freysa?
Had pasaran untuk FAI ialah $ 95.00M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FAI?
Bekalan edaran FAI ialah 8.19B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FAI?
FAI mencapai harga ATH sebanyak 0.07998781711421425 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FAI?
FAI melihat harga ATL sebanyak 0.000012666083405308 USD.
Berapakah jumlah dagangan FAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FAIialah $ 54.22K USD.
Adakah FAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
FAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:44:48 (UTC+8)

Penafian

