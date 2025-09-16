Lagi Mengenai FANC

Maklumat Harga FANC

Kertas putih FANC

Laman Web Rasmi FANC

Tokenomik FANC

Ramalan Harga FANC

Sejarah FANC

FANC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang FANC-ke-Fiat

FANC Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

FANC Logo

FANCHargae(FANC)

1 FANC ke USD Harga Langsung:

$0.004337
$0.004337$0.004337
-0.11%1D
USD
FANC (FANC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:46:54 (UTC+8)

FANC (FANC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004319
$ 0.004319$ 0.004319
24J Rendah
$ 0.004347
$ 0.004347$ 0.004347
24J Tinggi

$ 0.004319
$ 0.004319$ 0.004319

$ 0.004347
$ 0.004347$ 0.004347

$ 4.399394243120854
$ 4.399394243120854$ 4.399394243120854

$ 0.00315495771500025
$ 0.00315495771500025$ 0.00315495771500025

0.00%

-0.11%

-0.44%

-0.44%

FANC (FANC) harga masa nyata ialah $ 0.004337. Sepanjang 24 jam yang lalu, FANC didagangkan antara $ 0.004319 rendah dan $ 0.004347 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FANC sepanjang masa ialah $ 4.399394243120854, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00315495771500025.

Dari segi prestasi jangka pendek, FANC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan -0.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FANC (FANC) Maklumat Pasaran

No.1372

$ 6.28M
$ 6.28M$ 6.28M

$ 158.19K
$ 158.19K$ 158.19K

$ 8.67M
$ 8.67M$ 8.67M

1.45B
1.45B 1.45B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

72.38%

ETH

Had Pasaran semasa FANC ialah $ 6.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 158.19K. Bekalan edaran FANC ialah 1.45B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.67M.

FANC (FANC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FANC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000478-0.11%
30 Hari$ -0.001175-21.32%
60 Hari$ -0.001728-28.50%
90 Hari$ -0.002051-32.11%
Perubahan Harga FANC Hari Ini

Hari ini, FANC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000478 (-0.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFANC

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001175 (-21.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FANC

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FANC mengalami perubahan sebanyak $ -0.001728 (-28.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FANC

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002051 (-32.11%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FANC (FANC)?

Semak FANChalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FANC (FANC)

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

FANC tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FANC pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FANC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FANC di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FANC anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FANC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FANC (FANC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FANC (FANC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FANC.

Semak FANC ramalan harga sekarang!

Tokenomik FANC (FANC)

Memahami tokenomik FANC (FANC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FANC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FANC (FANC)

Mencari cara membeli FANC? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FANC di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FANC kepada Mata Wang Tempatan

1 FANC(FANC) ke VND
114.128155
1 FANC(FANC) ke AUD
A$0.00646213
1 FANC(FANC) ke GBP
0.00316601
1 FANC(FANC) ke EUR
0.00364308
1 FANC(FANC) ke USD
$0.004337
1 FANC(FANC) ke MYR
RM0.0182154
1 FANC(FANC) ke TRY
0.17907473
1 FANC(FANC) ke JPY
¥0.637539
1 FANC(FANC) ke ARS
ARS$6.35921299
1 FANC(FANC) ke RUB
0.3591036
1 FANC(FANC) ke INR
0.38191622
1 FANC(FANC) ke IDR
Rp71.09834928
1 FANC(FANC) ke KRW
5.99030777
1 FANC(FANC) ke PHP
0.24686204
1 FANC(FANC) ke EGP
￡E.0.20873981
1 FANC(FANC) ke BRL
R$0.0229861
1 FANC(FANC) ke CAD
C$0.00594169
1 FANC(FANC) ke BDT
0.5282466
1 FANC(FANC) ke NGN
6.48277412
1 FANC(FANC) ke COP
$16.94140625
1 FANC(FANC) ke ZAR
R.0.07524695
1 FANC(FANC) ke UAH
0.17855429
1 FANC(FANC) ke VES
Bs0.69392
1 FANC(FANC) ke CLP
$4.115813
1 FANC(FANC) ke PKR
Rs1.23101408
1 FANC(FANC) ke KZT
2.34683744
1 FANC(FANC) ke THB
฿0.13752627
1 FANC(FANC) ke TWD
NT$0.13084729
1 FANC(FANC) ke AED
د.إ0.01591679
1 FANC(FANC) ke CHF
Fr0.00342623
1 FANC(FANC) ke HKD
HK$0.03374186
1 FANC(FANC) ke AMD
֏1.6584688
1 FANC(FANC) ke MAD
.د.م0.03890289
1 FANC(FANC) ke MXN
$0.07949721
1 FANC(FANC) ke SAR
ريال0.01626375
1 FANC(FANC) ke PLN
0.0156132
1 FANC(FANC) ke RON
лв0.01856236
1 FANC(FANC) ke SEK
kr0.04011725
1 FANC(FANC) ke BGN
лв0.00715605
1 FANC(FANC) ke HUF
Ft1.43229425
1 FANC(FANC) ke CZK
0.08938557
1 FANC(FANC) ke KWD
د.ك0.001322785
1 FANC(FANC) ke ILS
0.01448558
1 FANC(FANC) ke AOA
Kz3.95347909
1 FANC(FANC) ke BHD
.د.ب0.001630712
1 FANC(FANC) ke BMD
$0.004337
1 FANC(FANC) ke DKK
kr0.02740984
1 FANC(FANC) ke HNL
L0.11375951
1 FANC(FANC) ke MUR
0.19624925
1 FANC(FANC) ke NAD
$0.07533369
1 FANC(FANC) ke NOK
kr0.0425026
1 FANC(FANC) ke NZD
$0.00724279
1 FANC(FANC) ke PAB
B/.0.004337
1 FANC(FANC) ke PGK
K0.01812866
1 FANC(FANC) ke QAR
ر.ق0.01578668
1 FANC(FANC) ke RSD
дин.0.43057736

FANC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FANC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web FANC Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FANC

Berapakah nilai FANC (FANC) hari ini?
Harga langsung FANC dalam USD ialah 0.004337 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FANC ke USD?
Harga semasa FANC ke USD ialah $ 0.004337. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FANC?
Had pasaran untuk FANC ialah $ 6.28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FANC?
Bekalan edaran FANC ialah 1.45B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FANC?
FANC mencapai harga ATH sebanyak 4.399394243120854 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FANC?
FANC melihat harga ATL sebanyak 0.00315495771500025 USD.
Berapakah jumlah dagangan FANC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FANCialah $ 158.19K USD.
Adakah FANC akan naik lebih tinggi tahun ini?
FANC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FANCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:46:54 (UTC+8)

FANC (FANC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator FANC-ke-USD

Jumlah

FANC
FANC
USD
USD

1 FANC = 0.004337 USD

Berdagang FANC

FANCUSDT
$0.004337
$0.004337$0.004337
-0.11%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan