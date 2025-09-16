Lagi Mengenai FAR

Farcana Logo

FarcanaHargae(FAR)

1 FAR ke USD Harga Langsung:

$0.000359
$0.000359$0.000359
0.00%1D
USD
Farcana (FAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:45:09 (UTC+8)

Farcana (FAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000352
$ 0.000352$ 0.000352
24J Rendah
$ 0.000365
$ 0.000365$ 0.000365
24J Tinggi

$ 0.000352
$ 0.000352$ 0.000352

$ 0.000365
$ 0.000365$ 0.000365

$ 0.2153864988569902
$ 0.2153864988569902$ 0.2153864988569902

$ 0.000153115112753545
$ 0.000153115112753545$ 0.000153115112753545

0.00%

0.00%

+6.84%

+6.84%

Farcana (FAR) harga masa nyata ialah $ 0.000359. Sepanjang 24 jam yang lalu, FAR didagangkan antara $ 0.000352 rendah dan $ 0.000365 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FAR sepanjang masa ialah $ 0.2153864988569902, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000153115112753545.

Dari segi prestasi jangka pendek, FAR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +6.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Farcana (FAR) Maklumat Pasaran

No.2041

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

$ 64.53K
$ 64.53K$ 64.53K

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

3.97B
3.97B 3.97B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

79.34%

MATIC

Had Pasaran semasa Farcana ialah $ 1.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.53K. Bekalan edaran FAR ialah 3.97B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.80M.

Farcana (FAR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Farcana hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.000029+8.78%
60 Hari$ +0.000152+73.42%
90 Hari$ -0.000116-24.43%
Perubahan Harga Farcana Hari Ini

Hari ini, FAR mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFarcana

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000029 (+8.78%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Farcana

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FAR mengalami perubahan sebanyak $ +0.000152 (+73.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Farcana

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000116 (-24.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Farcana (FAR)?

Semak Farcanahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Farcana (FAR)

$FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement.

Farcana tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Farcana pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FAR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Farcana di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Farcana anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Farcana Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Farcana (FAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Farcana (FAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Farcana.

Semak Farcana ramalan harga sekarang!

Tokenomik Farcana (FAR)

Memahami tokenomik Farcana (FAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Farcana (FAR)

Mencari cara membeli Farcana? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Farcana di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FAR kepada Mata Wang Tempatan

Farcana Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Farcana, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Farcana Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Farcana

Berapakah nilai Farcana (FAR) hari ini?
Harga langsung FAR dalam USD ialah 0.000359 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FAR ke USD?
Harga semasa FAR ke USD ialah $ 0.000359. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Farcana?
Had pasaran untuk FAR ialah $ 1.42M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FAR?
Bekalan edaran FAR ialah 3.97B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FAR?
FAR mencapai harga ATH sebanyak 0.2153864988569902 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FAR?
FAR melihat harga ATL sebanyak 0.000153115112753545 USD.
Berapakah jumlah dagangan FAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FARialah $ 64.53K USD.
Adakah FAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
FAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:45:09 (UTC+8)

Penafian

