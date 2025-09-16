Apakah itu Harvest Finance (FARM)

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Harvest Finance (FARM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Harvest Finance (FARM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Harvest Finance.

Tokenomik Harvest Finance (FARM)

Memahami tokenomik Harvest Finance (FARM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FARM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Harvest Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Harvest Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

