Harvest Finance Logo

Harvest FinanceHargae(FARM)

1 FARM ke USD Harga Langsung:

$27.79
$27.79$27.79
+0.90%1D
USD
Harvest Finance (FARM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:35:27 (UTC+8)

Harvest Finance (FARM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 27.51
$ 27.51$ 27.51
24J Rendah
$ 28.29
$ 28.29$ 28.29
24J Tinggi

$ 27.51
$ 27.51$ 27.51

$ 28.29
$ 28.29$ 28.29

$ 660.109464612
$ 660.109464612$ 660.109464612

$ 20.47768873365183
$ 20.47768873365183$ 20.47768873365183

-1.63%

+0.90%

-2.87%

-2.87%

Harvest Finance (FARM) harga masa nyata ialah $ 27.79. Sepanjang 24 jam yang lalu, FARM didagangkan antara $ 27.51 rendah dan $ 28.29 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FARM sepanjang masa ialah $ 660.109464612, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 20.47768873365183.

Dari segi prestasi jangka pendek, FARM telah berubah sebanyak -1.63% sejak sejam yang lalu, +0.90% dalam 24 jam dan -2.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Harvest Finance (FARM) Maklumat Pasaran

No.945

$ 18.68M
$ 18.68M$ 18.68M

$ 486.46K
$ 486.46K$ 486.46K

$ 19.19M
$ 19.19M$ 19.19M

672.18K
672.18K 672.18K

690,420
690,420 690,420

ETH

Had Pasaran semasa Harvest Finance ialah $ 18.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 486.46K. Bekalan edaran FARM ialah 672.18K, dengan jumlah bekalan sebanyak 690420. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.19M.

Harvest Finance (FARM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Harvest Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.2479+0.90%
30 Hari$ -3.14-10.16%
60 Hari$ -0.81-2.84%
90 Hari$ +1.39+5.26%
Perubahan Harga Harvest Finance Hari Ini

Hari ini, FARM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.2479 (+0.90%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHarvest Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -3.14 (-10.16%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Harvest Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FARM mengalami perubahan sebanyak $ -0.81 (-2.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Harvest Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.39 (+5.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Harvest Finance (FARM)?

Semak Harvest Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Harvest Finance (FARM)

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Harvest Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FARM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Harvest Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Harvest Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Harvest Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Harvest Finance (FARM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Harvest Finance (FARM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Harvest Finance.

Semak Harvest Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Harvest Finance (FARM)

Memahami tokenomik Harvest Finance (FARM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FARM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Harvest Finance (FARM)

Mencari cara membeli Harvest Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Harvest Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FARM kepada Mata Wang Tempatan

1 Harvest Finance(FARM) ke VND
731,293.85
1 Harvest Finance(FARM) ke AUD
A$41.4071
1 Harvest Finance(FARM) ke GBP
20.2867
1 Harvest Finance(FARM) ke EUR
23.3436
1 Harvest Finance(FARM) ke USD
$27.79
1 Harvest Finance(FARM) ke MYR
RM116.718
1 Harvest Finance(FARM) ke TRY
1,146.8933
1 Harvest Finance(FARM) ke JPY
¥4,057.34
1 Harvest Finance(FARM) ke ARS
ARS$40,628.4242
1 Harvest Finance(FARM) ke RUB
2,307.9595
1 Harvest Finance(FARM) ke INR
2,445.52
1 Harvest Finance(FARM) ke IDR
Rp455,573.6976
1 Harvest Finance(FARM) ke KRW
38,383.8259
1 Harvest Finance(FARM) ke PHP
1,579.3057
1 Harvest Finance(FARM) ke EGP
￡E.1,336.1432
1 Harvest Finance(FARM) ke BRL
R$147.5649
1 Harvest Finance(FARM) ke CAD
C$38.0723
1 Harvest Finance(FARM) ke BDT
3,384.822
1 Harvest Finance(FARM) ke NGN
41,477.4087
1 Harvest Finance(FARM) ke COP
$108,132.2795
1 Harvest Finance(FARM) ke ZAR
R.482.1565
1 Harvest Finance(FARM) ke UAH
1,144.1143
1 Harvest Finance(FARM) ke VES
Bs4,446.4
1 Harvest Finance(FARM) ke CLP
$26,372.71
1 Harvest Finance(FARM) ke PKR
Rs7,887.9136
1 Harvest Finance(FARM) ke KZT
15,037.7248
1 Harvest Finance(FARM) ke THB
฿879.5535
1 Harvest Finance(FARM) ke TWD
NT$835.6453
1 Harvest Finance(FARM) ke AED
د.إ101.9893
1 Harvest Finance(FARM) ke CHF
Fr21.6762
1 Harvest Finance(FARM) ke HKD
HK$216.2062
1 Harvest Finance(FARM) ke AMD
֏10,626.896
1 Harvest Finance(FARM) ke MAD
.د.م249.2763
1 Harvest Finance(FARM) ke MXN
$509.6686
1 Harvest Finance(FARM) ke SAR
ريال104.2125
1 Harvest Finance(FARM) ke PLN
99.7661
1 Harvest Finance(FARM) ke RON
лв118.6633
1 Harvest Finance(FARM) ke SEK
kr256.5017
1 Harvest Finance(FARM) ke BGN
лв45.8535
1 Harvest Finance(FARM) ke HUF
Ft9,141.2426
1 Harvest Finance(FARM) ke CZK
570.5287
1 Harvest Finance(FARM) ke KWD
د.ك8.47595
1 Harvest Finance(FARM) ke ILS
92.5407
1 Harvest Finance(FARM) ke AOA
Kz25,332.5303
1 Harvest Finance(FARM) ke BHD
.د.ب10.47683
1 Harvest Finance(FARM) ke BMD
$27.79
1 Harvest Finance(FARM) ke DKK
kr175.077
1 Harvest Finance(FARM) ke HNL
L728.9317
1 Harvest Finance(FARM) ke MUR
1,257.4975
1 Harvest Finance(FARM) ke NAD
$482.7123
1 Harvest Finance(FARM) ke NOK
kr271.7862
1 Harvest Finance(FARM) ke NZD
$46.4093
1 Harvest Finance(FARM) ke PAB
B/.27.79
1 Harvest Finance(FARM) ke PGK
K116.1622
1 Harvest Finance(FARM) ke QAR
ر.ق101.1556
1 Harvest Finance(FARM) ke RSD
дин.2,749.2647

Harvest Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Harvest Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Harvest Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Harvest Finance

Berapakah nilai Harvest Finance (FARM) hari ini?
Harga langsung FARM dalam USD ialah 27.79 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FARM ke USD?
Harga semasa FARM ke USD ialah $ 27.79. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Harvest Finance?
Had pasaran untuk FARM ialah $ 18.68M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FARM?
Bekalan edaran FARM ialah 672.18K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FARM?
FARM mencapai harga ATH sebanyak 660.109464612 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FARM?
FARM melihat harga ATL sebanyak 20.47768873365183 USD.
Berapakah jumlah dagangan FARM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FARMialah $ 486.46K USD.
Adakah FARM akan naik lebih tinggi tahun ini?
FARM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FARMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:35:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

