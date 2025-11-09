FARMAI Harga Hari Ini

Harga langsung FARMAI (FARMAI) hari ini ialah $ 0.00357, dengan 7.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FARMAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00357 setiap FARMAI.

FARMAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- FARMAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FARMAI didagangkan antara $ 0.002469 (rendah) dan $ 0.005752 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, FARMAI dipindahkan -19.73% dalam sejam terakhir dan -31.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 20.57K.

FARMAI (FARMAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 20.57K$ 20.57K $ 20.57K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 421.26K$ 421.26K $ 421.26K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 118,000,000 118,000,000 118,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa FARMAI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 20.57K. Bekalan edaran FARMAI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 118000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 421.26K.