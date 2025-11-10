Tokenomik FARMAI (FARMAI)

Tokenomik FARMAI (FARMAI)

Lihat cerapan utama tentang FARMAI (FARMAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:00:50 (UTC+8)
USD

FARMAI (FARMAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FARMAI (FARMAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 118.00M
$ 118.00M$ 118.00M
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 544.22K
$ 544.22K$ 544.22K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.25272
$ 0.25272$ 0.25272
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.004612
$ 0.004612$ 0.004612

FARMAI (FARMAI) Maklumat

FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.

Laman Web Rasmi:
https://www.farmai.co/
Kertas putih:
https://www.farmai.co/docs.html
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x26B5555377c2943408E2edA15a5A05091a1789c1

Tokenomik FARMAI (FARMAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FARMAI (FARMAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FARMAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FARMAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FARMAI, terokai FARMAI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

