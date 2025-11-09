FARTLESS COIN Harga Hari Ini

Harga langsung FARTLESS COIN (FARTLESS) hari ini ialah $ 0.0003391, dengan 3.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FARTLESS kepada USD penukaran adalah $ 0.0003391 setiap FARTLESS.

FARTLESS COIN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- FARTLESS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FARTLESS didagangkan antara $ 0.0003136 (rendah) dan $ 0.0003527 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, FARTLESS dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan -22.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.73K.

FARTLESS COIN (FARTLESS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.73K$ 56.73K $ 56.73K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa FARTLESS COIN ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.73K. Bekalan edaran FARTLESS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.