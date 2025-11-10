Tokenomik FARTLESS COIN (FARTLESS)
FARTLESS COIN (FARTLESS) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FARTLESS COIN (FARTLESS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
FARTLESS COIN (FARTLESS) Maklumat
FARTLESS is a meme coin in the Solana ecosystem, widely believed to be launched by the developer of Fartcoin.
Tokenomik FARTLESS COIN (FARTLESS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik FARTLESS COIN (FARTLESS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FARTLESS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FARTLESS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FARTLESS, terokai FARTLESS harga langsung token!
Cara Membeli FARTLESS
Berminat untuk menambah FARTLESS COIN (FARTLESS) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli FARTLESS, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
FARTLESS COIN (FARTLESS) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga FARTLESS membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
FARTLESS Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju FARTLESS? Halaman ramalan harga FARTLESS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
