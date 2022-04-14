Tokenomik FAT NIGGA SEASON (FAT)

FAT NIGGA SEASON (FAT) Maklumat

FAT NIGGA SEASON is a hip-hop and Black community subculture meme.

Laman Web Rasmi:
https://fatniggaseason.com/
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/5LJMJyR8MtAkbtpf8kFUV7S9oFG3xaGDdcnFxYt9pump

FAT NIGGA SEASON (FAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FAT NIGGA SEASON (FAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 999.91M
$ 999.91M$ 999.91M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02599
$ 0.02599$ 0.02599
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001254348236306149
$ 0.001254348236306149$ 0.001254348236306149
Harga Semasa:
$ 0.001449
$ 0.001449$ 0.001449

Tokenomik FAT NIGGA SEASON (FAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FAT NIGGA SEASON (FAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FAT, terokai FAT harga langsung token!

Penafian

