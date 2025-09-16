Apakah itu Fractal Bitcoin (FB)

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Tokenomik Fractal Bitcoin (FB)

Memahami tokenomik Fractal Bitcoin (FB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fractal Bitcoin Berapakah nilai Fractal Bitcoin (FB) hari ini? Harga langsung FB dalam USD ialah 0.4349 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FB ke USD? $ 0.4349 . Lihat Harga semasa FB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Fractal Bitcoin? Had pasaran untuk FB ialah $ 36.77M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FB? Bekalan edaran FB ialah 84.55M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FB? FB mencapai harga ATH sebanyak 39.250767727233885 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FB? FB melihat harga ATL sebanyak 0.371158255953185 USD . Berapakah jumlah dagangan FB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FBialah $ 55.68K USD . Adakah FB akan naik lebih tinggi tahun ini? FB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Fractal Bitcoin (FB) Kemas Kini Industri Penting

