Lagi Mengenai FB

Maklumat Harga FB

Kertas putih FB

Laman Web Rasmi FB

Tokenomik FB

Ramalan Harga FB

Sejarah FB

FB Panduan Membeli

Penukar Mata Wang FB-ke-Fiat

FB Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Fractal Bitcoin Logo

Fractal BitcoinHargae(FB)

1 FB ke USD Harga Langsung:

$0.4349
$0.4349$0.4349
-1.31%1D
USD
Fractal Bitcoin (FB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:47:22 (UTC+8)

Fractal Bitcoin (FB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.43
$ 0.43$ 0.43
24J Rendah
$ 0.46
$ 0.46$ 0.46
24J Tinggi

$ 0.43
$ 0.43$ 0.43

$ 0.46
$ 0.46$ 0.46

$ 39.250767727233885
$ 39.250767727233885$ 39.250767727233885

$ 0.371158255953185
$ 0.371158255953185$ 0.371158255953185

-0.17%

-1.31%

-7.61%

-7.61%

Fractal Bitcoin (FB) harga masa nyata ialah $ 0.4349. Sepanjang 24 jam yang lalu, FB didagangkan antara $ 0.43 rendah dan $ 0.46 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FB sepanjang masa ialah $ 39.250767727233885, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.371158255953185.

Dari segi prestasi jangka pendek, FB telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, -1.31% dalam 24 jam dan -7.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fractal Bitcoin (FB) Maklumat Pasaran

No.683

$ 36.77M
$ 36.77M$ 36.77M

$ 55.68K
$ 55.68K$ 55.68K

$ 91.33M
$ 91.33M$ 91.33M

84.55M
84.55M 84.55M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

131,801,650
131,801,650 131,801,650

40.26%

FRACTAL

Had Pasaran semasa Fractal Bitcoin ialah $ 36.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.68K. Bekalan edaran FB ialah 84.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 131801650. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.33M.

Fractal Bitcoin (FB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Fractal Bitcoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005773-1.31%
30 Hari$ +0.0254+6.20%
60 Hari$ -0.0174-3.85%
90 Hari$ -0.0291-6.28%
Perubahan Harga Fractal Bitcoin Hari Ini

Hari ini, FB mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.005773 (-1.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFractal Bitcoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0254 (+6.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Fractal Bitcoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FB mengalami perubahan sebanyak $ -0.0174 (-3.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Fractal Bitcoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0291 (-6.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Fractal Bitcoin (FB)?

Semak Fractal Bitcoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Fractal Bitcoin (FB)

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Fractal Bitcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Fractal Bitcoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Fractal Bitcoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Fractal Bitcoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Fractal Bitcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Fractal Bitcoin (FB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fractal Bitcoin (FB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fractal Bitcoin.

Semak Fractal Bitcoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Fractal Bitcoin (FB)

Memahami tokenomik Fractal Bitcoin (FB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Fractal Bitcoin (FB)

Mencari cara membeli Fractal Bitcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Fractal Bitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FB kepada Mata Wang Tempatan

1 Fractal Bitcoin(FB) ke VND
11,444.3935
1 Fractal Bitcoin(FB) ke AUD
A$0.648001
1 Fractal Bitcoin(FB) ke GBP
0.317477
1 Fractal Bitcoin(FB) ke EUR
0.365316
1 Fractal Bitcoin(FB) ke USD
$0.4349
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MYR
RM1.82658
1 Fractal Bitcoin(FB) ke TRY
17.957021
1 Fractal Bitcoin(FB) ke JPY
¥63.9303
1 Fractal Bitcoin(FB) ke ARS
ARS$637.680823
1 Fractal Bitcoin(FB) ke RUB
36.00972
1 Fractal Bitcoin(FB) ke INR
38.297294
1 Fractal Bitcoin(FB) ke IDR
Rp7,129.507056
1 Fractal Bitcoin(FB) ke KRW
600.688229
1 Fractal Bitcoin(FB) ke PHP
24.754508
1 Fractal Bitcoin(FB) ke EGP
￡E.20.931737
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BRL
R$2.30497
1 Fractal Bitcoin(FB) ke CAD
C$0.595813
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BDT
52.97082
1 Fractal Bitcoin(FB) ke NGN
650.071124
1 Fractal Bitcoin(FB) ke COP
$1,698.828125
1 Fractal Bitcoin(FB) ke ZAR
R.7.545515
1 Fractal Bitcoin(FB) ke UAH
17.904833
1 Fractal Bitcoin(FB) ke VES
Bs69.584
1 Fractal Bitcoin(FB) ke CLP
$412.7201
1 Fractal Bitcoin(FB) ke PKR
Rs123.442016
1 Fractal Bitcoin(FB) ke KZT
235.333088
1 Fractal Bitcoin(FB) ke THB
฿13.790679
1 Fractal Bitcoin(FB) ke TWD
NT$13.120933
1 Fractal Bitcoin(FB) ke AED
د.إ1.596083
1 Fractal Bitcoin(FB) ke CHF
Fr0.343571
1 Fractal Bitcoin(FB) ke HKD
HK$3.383522
1 Fractal Bitcoin(FB) ke AMD
֏166.30576
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MAD
.د.م3.901053
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MXN
$7.971717
1 Fractal Bitcoin(FB) ke SAR
ريال1.630875
1 Fractal Bitcoin(FB) ke PLN
1.56564
1 Fractal Bitcoin(FB) ke RON
лв1.861372
1 Fractal Bitcoin(FB) ke SEK
kr4.022825
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BGN
лв0.717585
1 Fractal Bitcoin(FB) ke HUF
Ft143.625725
1 Fractal Bitcoin(FB) ke CZK
8.963289
1 Fractal Bitcoin(FB) ke KWD
د.ك0.1326445
1 Fractal Bitcoin(FB) ke ILS
1.452566
1 Fractal Bitcoin(FB) ke AOA
Kz396.441793
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BHD
.د.ب0.1635224
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BMD
$0.4349
1 Fractal Bitcoin(FB) ke DKK
kr2.748568
1 Fractal Bitcoin(FB) ke HNL
L11.407427
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MUR
19.679225
1 Fractal Bitcoin(FB) ke NAD
$7.554213
1 Fractal Bitcoin(FB) ke NOK
kr4.26202
1 Fractal Bitcoin(FB) ke NZD
$0.726283
1 Fractal Bitcoin(FB) ke PAB
B/.0.4349
1 Fractal Bitcoin(FB) ke PGK
K1.817882
1 Fractal Bitcoin(FB) ke QAR
ر.ق1.583036
1 Fractal Bitcoin(FB) ke RSD
дин.43.176872

Fractal Bitcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Fractal Bitcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Fractal Bitcoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fractal Bitcoin

Berapakah nilai Fractal Bitcoin (FB) hari ini?
Harga langsung FB dalam USD ialah 0.4349 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FB ke USD?
Harga semasa FB ke USD ialah $ 0.4349. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Fractal Bitcoin?
Had pasaran untuk FB ialah $ 36.77M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FB?
Bekalan edaran FB ialah 84.55M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FB?
FB mencapai harga ATH sebanyak 39.250767727233885 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FB?
FB melihat harga ATL sebanyak 0.371158255953185 USD.
Berapakah jumlah dagangan FB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FBialah $ 55.68K USD.
Adakah FB akan naik lebih tinggi tahun ini?
FB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:47:22 (UTC+8)

Fractal Bitcoin (FB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator FB-ke-USD

Jumlah

FB
FB
USD
USD

1 FB = 0.4349 USD

Berdagang FB

FBUSDT
$0.4349
$0.4349$0.4349
-1.35%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan