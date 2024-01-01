Tokenomik Fractal Bitcoin (FB)

Lihat cerapan utama tentang Fractal Bitcoin (FB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Fractal Bitcoin (FB) Maklumat

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Laman Web Rasmi:
https://fractalbitcoin.io
Kertas putih:
https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566
Peneroka Blok:
https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Fractal Bitcoin (FB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 38.41M
Jumlah Bekalan:
$ 131.95M
Bekalan Edaran:
$ 84.70M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 95.24M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 29.01
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.371158255953185
Harga Semasa:
$ 0.4535
Tokenomik Fractal Bitcoin (FB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Fractal Bitcoin (FB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FB, terokai FB harga langsung token!

