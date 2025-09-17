Lagi Mengenai FCT2

FirmaChain Logo

FirmaChainHargae(FCT2)

1 FCT2 ke USD Harga Langsung:

$0.02667
$0.02667$0.02667
+0.45%1D
USD
FirmaChain (FCT2) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:23:49 (UTC+8)

FirmaChain (FCT2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02548
$ 0.02548$ 0.02548
24J Rendah
$ 0.027
$ 0.027$ 0.027
24J Tinggi

$ 0.02548
$ 0.02548$ 0.02548

$ 0.027
$ 0.027$ 0.027

$ 133.444099809
$ 133.444099809$ 133.444099809

$ 0.0124668608351
$ 0.0124668608351$ 0.0124668608351

+0.41%

+0.45%

+0.37%

+0.37%

FirmaChain (FCT2) harga masa nyata ialah $ 0.02667. Sepanjang 24 jam yang lalu, FCT2 didagangkan antara $ 0.02548 rendah dan $ 0.027 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FCT2 sepanjang masa ialah $ 133.444099809, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0124668608351.

Dari segi prestasi jangka pendek, FCT2 telah berubah sebanyak +0.41% sejak sejam yang lalu, +0.45% dalam 24 jam dan +0.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FirmaChain (FCT2) Maklumat Pasaran

No.789

$ 28.03M
$ 28.03M$ 28.03M

$ 59.47K
$ 59.47K$ 59.47K

$ 28.40M
$ 28.40M$ 28.40M

1.05B
1.05B 1.05B

1,064,977,469.445001
1,064,977,469.445001 1,064,977,469.445001

FCT

Had Pasaran semasa FirmaChain ialah $ 28.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.47K. Bekalan edaran FCT2 ialah 1.05B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1064977469.445001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.40M.

FirmaChain (FCT2) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FirmaChain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001195+0.45%
30 Hari$ -0.00218-7.56%
60 Hari$ -0.00488-15.47%
90 Hari$ -0.00032-1.19%
Perubahan Harga FirmaChain Hari Ini

Hari ini, FCT2 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001195 (+0.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFirmaChain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00218 (-7.56%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FirmaChain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FCT2 mengalami perubahan sebanyak $ -0.00488 (-15.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FirmaChain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00032 (-1.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FirmaChain (FCT2)?

Semak FirmaChainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FirmaChain (FCT2)

FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.

FirmaChain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FirmaChain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FCT2 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FirmaChain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FirmaChain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FirmaChain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FirmaChain (FCT2) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FirmaChain (FCT2) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FirmaChain.

Semak FirmaChain ramalan harga sekarang!

Tokenomik FirmaChain (FCT2)

Memahami tokenomik FirmaChain (FCT2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FCT2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FirmaChain (FCT2)

Mencari cara membeli FirmaChain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FirmaChain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FCT2 kepada Mata Wang Tempatan

1 FirmaChain(FCT2) ke VND
701.82105
1 FirmaChain(FCT2) ke AUD
A$0.0397383
1 FirmaChain(FCT2) ke GBP
0.0194691
1 FirmaChain(FCT2) ke EUR
0.0224028
1 FirmaChain(FCT2) ke USD
$0.02667
1 FirmaChain(FCT2) ke MYR
RM0.112014
1 FirmaChain(FCT2) ke TRY
1.1006709
1 FirmaChain(FCT2) ke JPY
¥3.89382
1 FirmaChain(FCT2) ke ARS
ARS$39.0480804
1 FirmaChain(FCT2) ke RUB
2.218944
1 FirmaChain(FCT2) ke INR
2.3464266
1 FirmaChain(FCT2) ke IDR
Rp437.2130448
1 FirmaChain(FCT2) ke KRW
36.7861977
1 FirmaChain(FCT2) ke PHP
1.5159228
1 FirmaChain(FCT2) ke EGP
￡E.1.2825603
1 FirmaChain(FCT2) ke BRL
R$0.1410843
1 FirmaChain(FCT2) ke CAD
C$0.0365379
1 FirmaChain(FCT2) ke BDT
3.248406
1 FirmaChain(FCT2) ke NGN
39.8652492
1 FirmaChain(FCT2) ke COP
$103.7743035
1 FirmaChain(FCT2) ke ZAR
R.0.4621911
1 FirmaChain(FCT2) ke UAH
1.0980039
1 FirmaChain(FCT2) ke VES
Bs4.2672
1 FirmaChain(FCT2) ke CLP
$25.30983
1 FirmaChain(FCT2) ke PKR
Rs7.5700128
1 FirmaChain(FCT2) ke KZT
14.4316704
1 FirmaChain(FCT2) ke THB
฿0.8449056
1 FirmaChain(FCT2) ke TWD
NT$0.802767
1 FirmaChain(FCT2) ke AED
د.إ0.0978789
1 FirmaChain(FCT2) ke CHF
Fr0.0208026
1 FirmaChain(FCT2) ke HKD
HK$0.2074926
1 FirmaChain(FCT2) ke AMD
֏10.198608
1 FirmaChain(FCT2) ke MAD
.د.م0.2392299
1 FirmaChain(FCT2) ke MXN
$0.4877943
1 FirmaChain(FCT2) ke SAR
ريال0.1000125
1 FirmaChain(FCT2) ke PLN
0.0954786
1 FirmaChain(FCT2) ke RON
лв0.1136142
1 FirmaChain(FCT2) ke SEK
kr0.2461641
1 FirmaChain(FCT2) ke BGN
лв0.0440055
1 FirmaChain(FCT2) ke HUF
Ft8.7528273
1 FirmaChain(FCT2) ke CZK
0.5464683
1 FirmaChain(FCT2) ke KWD
د.ك0.00810768
1 FirmaChain(FCT2) ke ILS
0.0888111
1 FirmaChain(FCT2) ke AOA
Kz24.3115719
1 FirmaChain(FCT2) ke BHD
.د.ب0.01005459
1 FirmaChain(FCT2) ke BMD
$0.02667
1 FirmaChain(FCT2) ke DKK
kr0.1677543
1 FirmaChain(FCT2) ke HNL
L0.6995541
1 FirmaChain(FCT2) ke MUR
1.2068175
1 FirmaChain(FCT2) ke NAD
$0.4632579
1 FirmaChain(FCT2) ke NOK
kr0.2602992
1 FirmaChain(FCT2) ke NZD
$0.0445389
1 FirmaChain(FCT2) ke PAB
B/.0.02667
1 FirmaChain(FCT2) ke PGK
K0.1114806
1 FirmaChain(FCT2) ke QAR
ر.ق0.0970788
1 FirmaChain(FCT2) ke RSD
дин.2.6336625

FirmaChain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FirmaChain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web FirmaChain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FirmaChain

Berapakah nilai FirmaChain (FCT2) hari ini?
Harga langsung FCT2 dalam USD ialah 0.02667 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FCT2 ke USD?
Harga semasa FCT2 ke USD ialah $ 0.02667. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FirmaChain?
Had pasaran untuk FCT2 ialah $ 28.03M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FCT2?
Bekalan edaran FCT2 ialah 1.05B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FCT2?
FCT2 mencapai harga ATH sebanyak 133.444099809 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FCT2?
FCT2 melihat harga ATL sebanyak 0.0124668608351 USD.
Berapakah jumlah dagangan FCT2?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FCT2ialah $ 59.47K USD.
Adakah FCT2 akan naik lebih tinggi tahun ini?
FCT2 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FCT2ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:23:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

