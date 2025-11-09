FactualAI Harga Hari Ini

Harga langsung FactualAI (FCTAI) hari ini ialah $ 0.00014, dengan 7.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FCTAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00014 setiap FCTAI.

FactualAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- FCTAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FCTAI didagangkan antara $ 0.00013 (rendah) dan $ 0.00014 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, FCTAI dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 4.15.

FactualAI (FCTAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 4.15$ 4.15 $ 4.15 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa FactualAI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.15. Bekalan edaran FCTAI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.40M.