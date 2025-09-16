Apakah itu First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai First Digital USD Berapakah nilai First Digital USD (FDUSD) hari ini? Harga langsung FDUSD dalam USD ialah 0.9979 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FDUSD ke USD? $ 0.9979 . Lihat Harga semasa FDUSD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran First Digital USD? Had pasaran untuk FDUSD ialah $ 1.12B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FDUSD? Bekalan edaran FDUSD ialah 1.13B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FDUSD? FDUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.0595932045403598 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FDUSD? FDUSD melihat harga ATL sebanyak 0.8811103424050479 USD . Berapakah jumlah dagangan FDUSD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FDUSDialah $ 18.79M USD . Adakah FDUSD akan naik lebih tinggi tahun ini? FDUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FDUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

