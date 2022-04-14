Tokenomik First Digital USD (FDUSD)

Lihat cerapan utama tentang First Digital USD (FDUSD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

First Digital USD (FDUSD) Maklumat

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

Laman Web Rasmi:
https://firstdigitallabs.com/
Kertas putih:
https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u

First Digital USD (FDUSD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk First Digital USD (FDUSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B
Jumlah Bekalan:
$ 1.13B
$ 1.13B$ 1.13B
Bekalan Edaran:
$ 1.13B
$ 1.13B$ 1.13B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.0147
$ 1.0147$ 1.0147
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.8811103424050479
$ 0.8811103424050479$ 0.8811103424050479
Harga Semasa:
$ 0.9977
$ 0.9977$ 0.9977

Tokenomik First Digital USD (FDUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik First Digital USD (FDUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FDUSD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FDUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FDUSD, terokai FDUSD harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.