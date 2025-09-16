Lagi Mengenai FEAR

Maklumat Harga FEAR

Kertas putih FEAR

Laman Web Rasmi FEAR

Tokenomik FEAR

Ramalan Harga FEAR

Sejarah FEAR

FEAR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang FEAR-ke-Fiat

FEAR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Fear NFTs Logo

Fear NFTsHargae(FEAR)

1 FEAR ke USD Harga Langsung:

$0.00854
$0.00854$0.00854
-18.35%1D
USD
Fear NFTs (FEAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:45:16 (UTC+8)

Fear NFTs (FEAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00793
$ 0.00793$ 0.00793
24J Rendah
$ 0.01053
$ 0.01053$ 0.01053
24J Tinggi

$ 0.00793
$ 0.00793$ 0.00793

$ 0.01053
$ 0.01053$ 0.01053

$ 3.936375858005644
$ 3.936375858005644$ 3.936375858005644

$ 0
$ 0$ 0

-2.40%

-18.35%

-34.86%

-34.86%

Fear NFTs (FEAR) harga masa nyata ialah $ 0.00854. Sepanjang 24 jam yang lalu, FEAR didagangkan antara $ 0.00793 rendah dan $ 0.01053 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FEAR sepanjang masa ialah $ 3.936375858005644, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FEAR telah berubah sebanyak -2.40% sejak sejam yang lalu, -18.35% dalam 24 jam dan -34.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fear NFTs (FEAR) Maklumat Pasaran

No.2899

$ 151.29K
$ 151.29K$ 151.29K

$ 170.03K
$ 170.03K$ 170.03K

$ 356.45K
$ 356.45K$ 356.45K

17.72M
17.72M 17.72M

41,739,201.62033058
41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

ETH

Had Pasaran semasa Fear NFTs ialah $ 151.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 170.03K. Bekalan edaran FEAR ialah 17.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 41739201.62033058. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 356.45K.

Fear NFTs (FEAR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Fear NFTs hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00191928-18.35%
30 Hari$ -0.01555-64.55%
60 Hari$ -0.01254-59.49%
90 Hari$ -0.02054-70.64%
Perubahan Harga Fear NFTs Hari Ini

Hari ini, FEAR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00191928 (-18.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFear NFTs

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01555 (-64.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Fear NFTs

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FEAR mengalami perubahan sebanyak $ -0.01254 (-59.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Fear NFTs

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02054 (-70.64%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Fear NFTs (FEAR)?

Semak Fear NFTshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Fear NFTs (FEAR)

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

Fear NFTs tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Fear NFTs pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FEAR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Fear NFTs di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Fear NFTs anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Fear NFTs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Fear NFTs (FEAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fear NFTs (FEAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fear NFTs.

Semak Fear NFTs ramalan harga sekarang!

Tokenomik Fear NFTs (FEAR)

Memahami tokenomik Fear NFTs (FEAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FEAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Fear NFTs (FEAR)

Mencari cara membeli Fear NFTs? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Fear NFTs di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FEAR kepada Mata Wang Tempatan

1 Fear NFTs(FEAR) ke VND
224.7301
1 Fear NFTs(FEAR) ke AUD
A$0.0127246
1 Fear NFTs(FEAR) ke GBP
0.0062342
1 Fear NFTs(FEAR) ke EUR
0.0071736
1 Fear NFTs(FEAR) ke USD
$0.00854
1 Fear NFTs(FEAR) ke MYR
RM0.035868
1 Fear NFTs(FEAR) ke TRY
0.3525312
1 Fear NFTs(FEAR) ke JPY
¥1.24684
1 Fear NFTs(FEAR) ke ARS
ARS$12.4853092
1 Fear NFTs(FEAR) ke RUB
0.7103572
1 Fear NFTs(FEAR) ke INR
0.7516908
1 Fear NFTs(FEAR) ke IDR
Rp139.9999776
1 Fear NFTs(FEAR) ke KRW
11.7955334
1 Fear NFTs(FEAR) ke PHP
0.4855844
1 Fear NFTs(FEAR) ke EGP
￡E.0.4105178
1 Fear NFTs(FEAR) ke BRL
R$0.045262
1 Fear NFTs(FEAR) ke CAD
C$0.0116998
1 Fear NFTs(FEAR) ke BDT
1.040172
1 Fear NFTs(FEAR) ke NGN
12.7652504
1 Fear NFTs(FEAR) ke COP
$33.229567
1 Fear NFTs(FEAR) ke ZAR
R.0.1484252
1 Fear NFTs(FEAR) ke UAH
0.3515918
1 Fear NFTs(FEAR) ke VES
Bs1.3664
1 Fear NFTs(FEAR) ke CLP
$8.10446
1 Fear NFTs(FEAR) ke PKR
Rs2.4239936
1 Fear NFTs(FEAR) ke KZT
4.6211648
1 Fear NFTs(FEAR) ke THB
฿0.2709742
1 Fear NFTs(FEAR) ke TWD
NT$0.2573102
1 Fear NFTs(FEAR) ke AED
د.إ0.0313418
1 Fear NFTs(FEAR) ke CHF
Fr0.0066612
1 Fear NFTs(FEAR) ke HKD
HK$0.0664412
1 Fear NFTs(FEAR) ke AMD
֏3.265696
1 Fear NFTs(FEAR) ke MAD
.د.م0.0766038
1 Fear NFTs(FEAR) ke MXN
$0.1564528
1 Fear NFTs(FEAR) ke SAR
ريال0.032025
1 Fear NFTs(FEAR) ke PLN
0.0306586
1 Fear NFTs(FEAR) ke RON
лв0.0364658
1 Fear NFTs(FEAR) ke SEK
kr0.0789096
1 Fear NFTs(FEAR) ke BGN
лв0.014091
1 Fear NFTs(FEAR) ke HUF
Ft2.8119658
1 Fear NFTs(FEAR) ke CZK
0.1754116
1 Fear NFTs(FEAR) ke KWD
د.ك0.0026047
1 Fear NFTs(FEAR) ke ILS
0.0284382
1 Fear NFTs(FEAR) ke AOA
Kz7.7848078
1 Fear NFTs(FEAR) ke BHD
.د.ب0.00321958
1 Fear NFTs(FEAR) ke BMD
$0.00854
1 Fear NFTs(FEAR) ke DKK
kr0.053802
1 Fear NFTs(FEAR) ke HNL
L0.2240042
1 Fear NFTs(FEAR) ke MUR
0.386435
1 Fear NFTs(FEAR) ke NAD
$0.1483398
1 Fear NFTs(FEAR) ke NOK
kr0.0835212
1 Fear NFTs(FEAR) ke NZD
$0.0142618
1 Fear NFTs(FEAR) ke PAB
B/.0.00854
1 Fear NFTs(FEAR) ke PGK
K0.0356972
1 Fear NFTs(FEAR) ke QAR
ر.ق0.0310856
1 Fear NFTs(FEAR) ke RSD
дин.0.8453746

Fear NFTs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Fear NFTs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Fear NFTs Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fear NFTs

Berapakah nilai Fear NFTs (FEAR) hari ini?
Harga langsung FEAR dalam USD ialah 0.00854 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FEAR ke USD?
Harga semasa FEAR ke USD ialah $ 0.00854. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Fear NFTs?
Had pasaran untuk FEAR ialah $ 151.29K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FEAR?
Bekalan edaran FEAR ialah 17.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FEAR?
FEAR mencapai harga ATH sebanyak 3.936375858005644 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FEAR?
FEAR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FEAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FEARialah $ 170.03K USD.
Adakah FEAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
FEAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FEARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:45:16 (UTC+8)

Fear NFTs (FEAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator FEAR-ke-USD

Jumlah

FEAR
FEAR
USD
USD

1 FEAR = 0.00854 USD

Berdagang FEAR

FEARUSDT
$0.00854
$0.00854$0.00854
-18.74%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan