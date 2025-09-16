Apakah itu Fear NFTs (FEAR)

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

Fear NFTs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Fear NFTs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fear NFTs Berapakah nilai Fear NFTs (FEAR) hari ini? Harga langsung FEAR dalam USD ialah 0.00854 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FEAR ke USD? $ 0.00854 . Lihat Harga semasa FEAR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Fear NFTs? Had pasaran untuk FEAR ialah $ 151.29K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FEAR? Bekalan edaran FEAR ialah 17.72M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FEAR? FEAR mencapai harga ATH sebanyak 3.936375858005644 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FEAR? FEAR melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan FEAR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FEARialah $ 170.03K USD . Adakah FEAR akan naik lebih tinggi tahun ini? FEAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FEARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Fear NFTs (FEAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

