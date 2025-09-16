Lagi Mengenai FEG

FEG Token (FEG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:45:23 (UTC+8)

FEG Token (FEG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00007655
$ 0.00007655$ 0.00007655
24J Rendah
$ 0.0000819
$ 0.0000819$ 0.0000819
24J Tinggi

$ 0.00007655
$ 0.00007655$ 0.00007655

$ 0.0000819
$ 0.0000819$ 0.0000819

$ 0.000511534971701919
$ 0.000511534971701919$ 0.000511534971701919

$ 0.000000099927831158
$ 0.000000099927831158$ 0.000000099927831158

-0.02%

-1.99%

-10.62%

-10.62%

FEG Token (FEG) harga masa nyata ialah $ 0.000078. Sepanjang 24 jam yang lalu, FEG didagangkan antara $ 0.00007655 rendah dan $ 0.0000819 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FEG sepanjang masa ialah $ 0.000511534971701919, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000099927831158.

Dari segi prestasi jangka pendek, FEG telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -1.99% dalam 24 jam dan -10.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FEG Token (FEG) Maklumat Pasaran

No.1342

$ 6.59M
$ 6.59M$ 6.59M

$ 55.32K
$ 55.32K$ 55.32K

$ 7.80M
$ 7.80M$ 7.80M

84.55B
84.55B 84.55B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

96,901,399,751.3579
96,901,399,751.3579 96,901,399,751.3579

84.55%

2021-05-13 00:00:00

BSC

Had Pasaran semasa FEG Token ialah $ 6.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.32K. Bekalan edaran FEG ialah 84.55B, dengan jumlah bekalan sebanyak 96901399751.3579. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.80M.

FEG Token (FEG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FEG Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000015837-1.99%
30 Hari$ -0.0000173-18.16%
60 Hari$ -0.0000115-12.85%
90 Hari$ -0.0000053-6.37%
Perubahan Harga FEG Token Hari Ini

Hari ini, FEG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000015837 (-1.99%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFEG Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000173 (-18.16%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FEG Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FEG mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000115 (-12.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FEG Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000053 (-6.37%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FEG Token (FEG)?

Semak FEG Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FEG Token (FEG)

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

FEG Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FEG Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FEG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FEG Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FEG Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FEG Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FEG Token (FEG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FEG Token (FEG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FEG Token.

Semak FEG Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik FEG Token (FEG)

Memahami tokenomik FEG Token (FEG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FEG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FEG Token (FEG)

Mencari cara membeli FEG Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FEG Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FEG kepada Mata Wang Tempatan

1 FEG Token(FEG) ke VND
2.05257
1 FEG Token(FEG) ke AUD
A$0.00011622
1 FEG Token(FEG) ke GBP
0.00005694
1 FEG Token(FEG) ke EUR
0.00006552
1 FEG Token(FEG) ke USD
$0.000078
1 FEG Token(FEG) ke MYR
RM0.0003276
1 FEG Token(FEG) ke TRY
0.00321984
1 FEG Token(FEG) ke JPY
¥0.011388
1 FEG Token(FEG) ke ARS
ARS$0.11403444
1 FEG Token(FEG) ke RUB
0.00648804
1 FEG Token(FEG) ke INR
0.00686556
1 FEG Token(FEG) ke IDR
Rp1.27868832
1 FEG Token(FEG) ke KRW
0.10773438
1 FEG Token(FEG) ke PHP
0.00443508
1 FEG Token(FEG) ke EGP
￡E.0.00374946
1 FEG Token(FEG) ke BRL
R$0.0004134
1 FEG Token(FEG) ke CAD
C$0.00010686
1 FEG Token(FEG) ke BDT
0.0095004
1 FEG Token(FEG) ke NGN
0.11659128
1 FEG Token(FEG) ke COP
$0.3035019
1 FEG Token(FEG) ke ZAR
R.0.00135564
1 FEG Token(FEG) ke UAH
0.00321126
1 FEG Token(FEG) ke VES
Bs0.01248
1 FEG Token(FEG) ke CLP
$0.074022
1 FEG Token(FEG) ke PKR
Rs0.02213952
1 FEG Token(FEG) ke KZT
0.04220736
1 FEG Token(FEG) ke THB
฿0.00247494
1 FEG Token(FEG) ke TWD
NT$0.00235014
1 FEG Token(FEG) ke AED
د.إ0.00028626
1 FEG Token(FEG) ke CHF
Fr0.00006084
1 FEG Token(FEG) ke HKD
HK$0.00060684
1 FEG Token(FEG) ke AMD
֏0.0298272
1 FEG Token(FEG) ke MAD
.د.م0.00069966
1 FEG Token(FEG) ke MXN
$0.00142896
1 FEG Token(FEG) ke SAR
ريال0.0002925
1 FEG Token(FEG) ke PLN
0.00028002
1 FEG Token(FEG) ke RON
лв0.00033306
1 FEG Token(FEG) ke SEK
kr0.00072072
1 FEG Token(FEG) ke BGN
лв0.0001287
1 FEG Token(FEG) ke HUF
Ft0.02568306
1 FEG Token(FEG) ke CZK
0.00160212
1 FEG Token(FEG) ke KWD
د.ك0.00002379
1 FEG Token(FEG) ke ILS
0.00025974
1 FEG Token(FEG) ke AOA
Kz0.07110246
1 FEG Token(FEG) ke BHD
.د.ب0.000029406
1 FEG Token(FEG) ke BMD
$0.000078
1 FEG Token(FEG) ke DKK
kr0.0004914
1 FEG Token(FEG) ke HNL
L0.00204594
1 FEG Token(FEG) ke MUR
0.0035295
1 FEG Token(FEG) ke NAD
$0.00135486
1 FEG Token(FEG) ke NOK
kr0.00076284
1 FEG Token(FEG) ke NZD
$0.00013026
1 FEG Token(FEG) ke PAB
B/.0.000078
1 FEG Token(FEG) ke PGK
K0.00032604
1 FEG Token(FEG) ke QAR
ر.ق0.00028392
1 FEG Token(FEG) ke RSD
дин.0.00772122

FEG Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FEG Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web FEG Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FEG Token

Berapakah nilai FEG Token (FEG) hari ini?
Harga langsung FEG dalam USD ialah 0.000078 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FEG ke USD?
Harga semasa FEG ke USD ialah $ 0.000078. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FEG Token?
Had pasaran untuk FEG ialah $ 6.59M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FEG?
Bekalan edaran FEG ialah 84.55B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FEG?
FEG mencapai harga ATH sebanyak 0.000511534971701919 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FEG?
FEG melihat harga ATL sebanyak 0.000000099927831158 USD.
Berapakah jumlah dagangan FEG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FEGialah $ 55.32K USD.
Adakah FEG akan naik lebih tinggi tahun ini?
FEG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FEGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:45:23 (UTC+8)

FEG Token (FEG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

