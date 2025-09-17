Apakah itu FET (FET)

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FET Berapakah nilai FET (FET) hari ini? Harga langsung FET dalam USD ialah 0.6446 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FET ke USD? $ 0.6446 . Lihat Harga semasa FET ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran FET? Had pasaran untuk FET ialah $ 1.53B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FET? Bekalan edaran FET ialah 2.37B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FET? FET mencapai harga ATH sebanyak 3.474265080421965 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FET? FET melihat harga ATL sebanyak 0.00827034467596 USD . Berapakah jumlah dagangan FET? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FETialah $ 1.08M USD . Adakah FET akan naik lebih tinggi tahun ini? FET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

FET (FET) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

