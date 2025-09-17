Lagi Mengenai FET

$0.6449
FET (FET) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:32:13 (UTC+8)

FET (FET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.6278
24J Rendah
$ 0.6499
24J Tinggi

$ 0.6278
$ 0.6499
$ 3.474265080421965
$ 0.00827034467596
-0.39%

-0.27%

+0.37%

+0.37%

FET (FET) harga masa nyata ialah $ 0.6446. Sepanjang 24 jam yang lalu, FET didagangkan antara $ 0.6278 rendah dan $ 0.6499 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FET sepanjang masa ialah $ 3.474265080421965, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00827034467596.

Dari segi prestasi jangka pendek, FET telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, -0.27% dalam 24 jam dan +0.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FET (FET) Maklumat Pasaran

No.64

$ 1.53B
$ 1.53B$ 1.53B

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 1.75B
$ 1.75B$ 1.75B

2.37B
2.37B 2.37B

2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897

2,714,493,896.672
2,714,493,896.672 2,714,493,896.672

87.25%

0.03%

2019-02-25 00:00:00

$ 0.0867
$ 0.0867$ 0.0867

ETH

Had Pasaran semasa FET ialah $ 1.53B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.08M. Bekalan edaran FET ialah 2.37B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2714493896.672. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.75B.

FET (FET) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FET hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001746-0.27%
30 Hari$ -0.0708-9.90%
60 Hari$ -0.1189-15.58%
90 Hari$ -0.003-0.47%
Perubahan Harga FET Hari Ini

Hari ini, FET mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001746 (-0.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFET

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0708 (-9.90%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FET

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FET mengalami perubahan sebanyak $ -0.1189 (-15.58%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FET

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003 (-0.47%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FET (FET)?

Semak FEThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FET (FET)

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

FET tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FET pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FET ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FET di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FET anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FET Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FET (FET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FET (FET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FET.

Semak FET ramalan harga sekarang!

Tokenomik FET (FET)

Memahami tokenomik FET (FET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FET (FET)

Mencari cara membeli FET? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FET di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FET kepada Mata Wang Tempatan

1 FET(FET) ke VND
16,962.649
1 FET(FET) ke AUD
A$0.960454
1 FET(FET) ke GBP
0.470558
1 FET(FET) ke EUR
0.541464
1 FET(FET) ke USD
$0.6446
1 FET(FET) ke MYR
RM2.70732
1 FET(FET) ke TRY
26.602642
1 FET(FET) ke JPY
¥94.1116
1 FET(FET) ke ARS
ARS$946.543532
1 FET(FET) ke RUB
53.617828
1 FET(FET) ke INR
56.679678
1 FET(FET) ke IDR
Rp10,567.211424
1 FET(FET) ke KRW
889.103226
1 FET(FET) ke PHP
36.593942
1 FET(FET) ke EGP
￡E.30.985922
1 FET(FET) ke BRL
R$3.409934
1 FET(FET) ke CAD
C$0.883102
1 FET(FET) ke BDT
78.51228
1 FET(FET) ke NGN
963.522296
1 FET(FET) ke COP
$2,508.17083
1 FET(FET) ke ZAR
R.11.164472
1 FET(FET) ke UAH
26.538182
1 FET(FET) ke VES
Bs103.136
1 FET(FET) ke CLP
$611.7254
1 FET(FET) ke PKR
Rs182.963264
1 FET(FET) ke KZT
348.805952
1 FET(FET) ke THB
฿20.414482
1 FET(FET) ke TWD
NT$19.40246
1 FET(FET) ke AED
د.إ2.365682
1 FET(FET) ke CHF
Fr0.502788
1 FET(FET) ke HKD
HK$5.014988
1 FET(FET) ke AMD
֏246.49504
1 FET(FET) ke MAD
.د.م5.782062
1 FET(FET) ke MXN
$11.783288
1 FET(FET) ke SAR
ريال2.41725
1 FET(FET) ke PLN
2.307668
1 FET(FET) ke RON
лв2.745996
1 FET(FET) ke SEK
kr5.943212
1 FET(FET) ke BGN
лв1.06359
1 FET(FET) ke HUF
Ft211.480368
1 FET(FET) ke CZK
13.201408
1 FET(FET) ke KWD
د.ك0.1959584
1 FET(FET) ke ILS
2.146518
1 FET(FET) ke AOA
Kz587.598022
1 FET(FET) ke BHD
.د.ب0.2430142
1 FET(FET) ke BMD
$0.6446
1 FET(FET) ke DKK
kr4.048088
1 FET(FET) ke HNL
L16.907858
1 FET(FET) ke MUR
29.16815
1 FET(FET) ke NAD
$11.196702
1 FET(FET) ke NOK
kr6.28485
1 FET(FET) ke NZD
$1.070036
1 FET(FET) ke PAB
B/.0.6446
1 FET(FET) ke PGK
K2.694428
1 FET(FET) ke QAR
ر.ق2.346344
1 FET(FET) ke RSD
дин.63.647804

FET Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FET, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web FET Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FET

Berapakah nilai FET (FET) hari ini?
Harga langsung FET dalam USD ialah 0.6446 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FET ke USD?
Harga semasa FET ke USD ialah $ 0.6446. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FET?
Had pasaran untuk FET ialah $ 1.53B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FET?
Bekalan edaran FET ialah 2.37B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FET?
FET mencapai harga ATH sebanyak 3.474265080421965 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FET?
FET melihat harga ATL sebanyak 0.00827034467596 USD.
Berapakah jumlah dagangan FET?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FETialah $ 1.08M USD.
Adakah FET akan naik lebih tinggi tahun ini?
FET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:32:13 (UTC+8)

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

