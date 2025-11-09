FurGPT Harga Hari Ini

Harga langsung FurGPT (FGPT) hari ini ialah $ 0.001348, dengan 1.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FGPT kepada USD penukaran adalah $ 0.001348 setiap FGPT.

FurGPT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- FGPT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FGPT didagangkan antara $ 0.001308 (rendah) dan $ 0.001493 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, FGPT dipindahkan +2.90% dalam sejam terakhir dan -17.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 25.31K.

FurGPT (FGPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 25.31K$ 25.31K $ 25.31K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

