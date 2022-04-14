Tokenomik MindNetwork FHE (FHE)

Tokenomik MindNetwork FHE (FHE)

Lihat cerapan utama tentang MindNetwork FHE (FHE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
MindNetwork FHE (FHE) Maklumat

Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.

Laman Web Rasmi:
https://www.mindnetwork.xyz/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e

MindNetwork FHE (FHE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MindNetwork FHE (FHE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.13M
$ 15.13M$ 15.13M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 249.00M
$ 249.00M$ 249.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 60.78M
$ 60.78M$ 60.78M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.16354
$ 0.16354$ 0.16354
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.06078
$ 0.06078$ 0.06078

Tokenomik MindNetwork FHE (FHE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MindNetwork FHE (FHE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FHE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FHE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FHE, terokai FHE harga langsung token!

