$0.09114
Bonfida (FIDA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:35:50 (UTC+8)

Bonfida (FIDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

Bonfida (FIDA) harga masa nyata ialah $ 0.0911. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIDA didagangkan antara $ 0.08853 rendah dan $ 0.0956 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIDA sepanjang masa ialah $ 59.60906616921114, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.052710001772348636.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIDA telah berubah sebanyak -1.49% sejak sejam yang lalu, +1.39% dalam 24 jam dan +1.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bonfida (FIDA) Maklumat Pasaran

No.403

SOL

Had Pasaran semasa Bonfida ialah $ 90.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.52M. Bekalan edaran FIDA ialah 990.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990911297.468214. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 90.27M.

Bonfida (FIDA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bonfida hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0012495+1.39%
30 Hari$ -0.01089-10.68%
60 Hari$ -0.00273-2.91%
90 Hari$ +0.02717+42.49%
Perubahan Harga Bonfida Hari Ini

Hari ini, FIDA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0012495 (+1.39%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBonfida

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01089 (-10.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bonfida

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FIDA mengalami perubahan sebanyak $ -0.00273 (-2.91%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bonfida

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02717 (+42.49%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bonfida (FIDA)?

Semak Bonfidahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bonfida (FIDA)

As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.

Bonfida tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bonfida pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FIDA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bonfida di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bonfida anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bonfida Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bonfida (FIDA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bonfida (FIDA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bonfida.

Semak Bonfida ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bonfida (FIDA)

Memahami tokenomik Bonfida (FIDA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FIDA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bonfida (FIDA)

Mencari cara membeli Bonfida? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bonfida di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FIDA kepada Mata Wang Tempatan

Bonfida Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bonfida, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bonfida Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bonfida

Berapakah nilai Bonfida (FIDA) hari ini?
Harga langsung FIDA dalam USD ialah 0.0911 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FIDA ke USD?
Harga semasa FIDA ke USD ialah $ 0.0911. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bonfida?
Had pasaran untuk FIDA ialah $ 90.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FIDA?
Bekalan edaran FIDA ialah 990.91M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FIDA?
FIDA mencapai harga ATH sebanyak 59.60906616921114 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FIDA?
FIDA melihat harga ATL sebanyak 0.052710001772348636 USD.
Berapakah jumlah dagangan FIDA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FIDAialah $ 1.52M USD.
Adakah FIDA akan naik lebih tinggi tahun ini?
FIDA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FIDAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:35:50 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

