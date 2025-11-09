Figma Harga Hari Ini

Harga langsung Figma (FIGON) hari ini ialah $ 44.15, dengan 0.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FIGON kepada USD penukaran adalah $ 44.15 setiap FIGON.

Figma kini berada pada kedudukan #2618 mengikut permodalan pasaran pada $ 368.69K, dengan bekalan edaran sebanyak 8.35K FIGON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FIGON didagangkan antara $ 43.93 (rendah) dan $ 44.53 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 71.95000313657503, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 43.06696378857847.

Dalam prestasi jangka pendek, FIGON dipindahkan -0.59% dalam sejam terakhir dan -12.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.46K.

Figma (FIGON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2618 Modal Pasaran $ 368.69K$ 368.69K $ 368.69K Kelantangan (24J) $ 56.46K$ 56.46K $ 56.46K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 368.69K$ 368.69K $ 368.69K Bekalan Peredaran 8.35K 8.35K 8.35K Jumlah Bekalan 8,350.87413869 8,350.87413869 8,350.87413869 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Figma ialah $ 368.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.46K. Bekalan edaran FIGON ialah 8.35K, dengan jumlah bekalan sebanyak 8350.87413869. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 368.69K.